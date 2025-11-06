阪神から育成ドラフト１位で指名された神宮僚介投手（２２）＝東農大北海道オホーツク＝が５日、北海道網走市内で、畑山統括スカウト、東編成ディレクター、葛西担当スカウトから指名あいさつを受けた。１４日に開幕する明治神宮大会への出場が決まっている、最速１４８キロの横手投げ右腕。クマの出没で練習が制限される非常事態を乗り越え、阪神を代表して日本一を目指す。

澄み切った空気、赤や黄に色づいた木々が並ぶ道を駆け抜ける−。そんな見慣れた景色に“異変”が生じたのは１０月中旬ごろだ。大学周辺でクマの目撃情報が相次ぎ、徒歩や自転車での通学が禁止に。神宮ら大会が控える硬式野球部以外は、活動休止を余儀なくされた。

「去年までずっと寮から大学まで走って行ってたんです。今日やることとかを考えながら走っていたので、そういう時間を別で確保しないと…」

学生寮からキャンパス内のグラウンドまで約５キロ。部員たちを最後に待ち受けるのは傾斜が急な通称「農大坂」だ。「結構キツい」と苦笑いするが、思考の整理や体作りに欠かせぬ道のり。現在はマイクロバスで通っており「楽になったのかもしれないですけど、自分が４年間培ってきたモノなので」と複雑な心境を明かした。日が暮れるまでに終了するため練習時間も制限される中、「怖さはあるんですけど、学校に許可をいただいて非常にありがたいので、できるメニューを一つ一つ丁寧にやっていくだけです」と最善を尽くす。

思わぬ事態を乗り越え、狙うは神宮大会初Ｖだ。阪神からドラフト指名された選手では、１位の立石（創価大）と３位の岡城（筑波大）がともに関東代表決定戦で敗退。阪神も日本シリーズで敗れただけに、神宮が今年日本一になるチャンスを残した“最後の砦”だ。同シリーズはテレビ観戦したといい「以前と見方が変わった。自分はまだまだだと再認識させられたのと同時に、これからが楽しみでしょうがなくなりました」と右腕。「同学年が神宮大会に出られないので、自分が結果を出して、阪神は育成も強いぞというのを見せたい」と仲間の分まで雪辱を誓った。

指名あいさつを受け、気持ちも一層、高まった。「いち早く支配下登録されるように、しっかり準備していきたい」。昨年トミー・ジョン手術を受けた苦労人。日本一を手土産に、プロの世界へ飛び込む。

◇神宮 僚介（じんぐう・りょうすけ）２００３年５月２７日生まれ、２２歳。群馬県吉岡町出身。１７８センチ、８１キロ。右投げ右打ち。小学３年時から吉岡ジュニアファイターズで野球を始め、吉岡中では軟式野球でプレー。桐生第一では２年秋からベンチ入り。東農大北海道オホーツクでは１年秋にリーグ戦デビューし、２年時に横手投げに転向。昨年７月に右肘トミー・ジョン手術を受け、今秋に復活し最高殊勲選手賞を獲得。５０メートル走６秒１、遠投１０５メートル。卒論のテーマは、地元の草津温泉を事例とした「温泉地の地域活性化に関する研究」