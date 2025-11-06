©️ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにジェラードンを迎え、トータルテンボスを大阪の穴場店でおもてなしする「ツートライブのおもてなしドライブ」と、さや香・新山がピース・又吉の謎多き素顔に迫る「芸人サシ飯企画」をテーマにお届けする。

芸人同士が2人きりで食事をしながら知られざる本音を語り合う「芸人サシ飯企画」。今回は、さや香・新山がじっくり話をしてみたかったという初対面の先輩、ピース・又吉を東京・中目黒の隠れ家ビストロに誘う。

「M-1」決勝に3回出場するなど、漫才の実力は折り紙つきのさや香。今後は漫才以外にも、俳優や作家など他ジャンルに仕事の幅を広げたい新山にとって、芸人で芥川賞作家でもある又吉はあこがれの先輩。どこかミステリアスな「神様のような雰囲気」も相まって、「ホンマにいるの？」と実在するのかさえ疑うほど遠い存在だったといい…。

キドキで臨んだサシ飯では、新山が又吉の謎に満ちた頭の中に肉薄！「短編を書いたり、俳句を書いたり…」とひたすら文章と向き合う日常生活や、小説を書き続ける理由など本音を語り合う。

そしてネタ作りの話になった際、又吉は新山に「相方からのオーダーってあったりする？」と尋ねる。新山は相方（石井）からのオーダーは特にはないというが、又吉の相方・綾部には「ルールがめっちゃある」ようで、「このネタは綾部には通らない」というものが、ネタの中でも又吉が綾部よりも上の立場になることはアウトだという。これに新山は「嘘の世界の中でも上の立場がいいんですね」と驚愕した。

ほかにもアメリカ在住の相方・綾部との関係やピースの気になる今後などをたっぷりと聞き出す！

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。