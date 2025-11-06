阪神の高橋遥人投手（２９）が５日、レベルアップのオフを過ごすことを意気込んだ。「左尺骨短縮術後に対する骨内異物除去術」を受けてから約１年。７月に１軍復帰登板してから、今季は８試合に登板して３勝１敗の成績を残し「しっかりまた投げられるようにしてもらって感謝です」と改めて語った。

リハビリもなく過ごせるオフは、２０年オフ以来となる。「生き物的に強くなれるように」と目指すのはフィジカル強化だ。「体の大きい人が強いと思う。ウエートはまたやろうかなと。あとは走れるように。ジャンプ力とか身体能力を上げられるように」と久々に動けるオフの喜びをかみしめながら、トレーニングにいそしむ考えだ。来季、１年間１軍で投げ続けるためにも、オフに強い体を作り上げたい。

この日は日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムでの残留練習に参加。キャッチボールやノックなどで汗を流した。１０月２９日の日本シリーズ第４戦では、打球が左肘付近に直撃して緊急降板。まだ少し腫れはあるというが「全然大丈夫です」と笑顔で話した。充実のオフを過ごし、来季のさらなる飛躍につなげる。