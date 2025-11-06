阪神の森下翔太外野手（２５）は５日、２０２６年のセ・リーグ公式戦の開幕戦が３月２７日の巨人戦（東京ド）となったことを受け、昨年の雪辱に燃えた。２４年は同じカード、舞台で無安打に終わって黒星。来年こそ自らの快音で勝利に導きたい。この日は６日からの侍ジャパン合宿に向けて、坂本誠志郎捕手（３１）とともに宮崎入り。来季の飛躍のためにも、多くの技術を吸収すると誓った。

選手もファンも、開幕戦は特別な感情を抱く。それも伝統の一戦となれば、東京ドームが熱く、震えるような戦いになることは間違いない。そして、森下には脳裏に刻まれた開幕戦での打席がある。「覚えてます。覚えてます」。２回、同じフレーズを繰り返したように、昨年のことは忘れられない。

２４年３月２９日。自身２度目の開幕スタメンで両軍無得点の三回１死一、二塁のチャンスで打席が巡ってきた。戸郷から右中間へのライナーを放って先制点と思いきや、梶谷のダイビングキャッチに阻まれて無得点。試合にも敗れ、宿敵に開幕２連敗を喫した。

「あれでだいぶ自分のメンタルもやられた。やっぱり一本を早く出したいのに出せないもどかしさ。開幕はゼロから始まってるのが難しい。逆に開幕戦で乗りに乗れば、４月は勢いでいっちゃう部分もある」

昨季の初安打は３戦目の３ランだった。森下の活躍に比例するようにチームも初勝利。今年は開幕戦で自身初安打を放つと、３、４月は打率・３１７、２本塁打、１３打点と数字も残した。連覇が懸かる来季。だからこそ「開幕戦で一本を出したい」と燃え、勝利に導きたい。

この日から宮崎に入った。３年連続で侍ジャパン合宿に参加。今回は来年３月のＷＢＣメンバー選出にも大きく影響する。「結果、結果というよりは自分の１００％をなるべく出すこと」。１５、１６日には東京ドームで韓国戦が控える。来年の本番に向けても、井端ジャパンに森下が必要であることを証明しなければいけない。

そこで熱望したのが岡本ら、前回のＷＢＣを知る選手からの経験の伝授。「そういう人たちとコミュニケーションが取れれば、本戦の時に差が出ると思う」。まだまだやることはいっぱい。とにかく、目の前の一日に集中し、思い描く夢を実現していく。