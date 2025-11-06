

日本のがんによる死亡率は、世界のなかでは依然として高いまま。あなたは、がん検診を受けていますか？（写真：tsukat / PIXTA）

【画像】松田さんの肺のX線写真、がんや転移の様子がわかる

「がん検診を受けましょう」。国のがん対策推進に長く関わり、多くの人にそう呼びかけていた“がん検診のスペシャリスト”である医師に肺がんが見つかった。しかも両肺や脳に転移している「ステージ4」の進行がんだ。

毎年受け続けた検診。前回の検診では気づかなかったのに、1年後にはステージ4--。それでも彼は「がん検診の大切さ」を訴え続ける。

首のリンパ節に腫れを見つけて

医師の名は松田一夫さん（69）。がん検診事業に本格的に関わるようになったのは、福井県民健康センターに勤め始めた30年ほど前だ。以来、ずっとがん検診のスペシャリストとして、多くの受診者を支えてきた。

なかでも大腸がんについては造詣が深く、東洋経済オンラインでも以下の記事に登場している。実は検便は日本発の優れた検診方法であるという、目から鱗の記事だ。

早期ならほぼ治る大腸がん｢検便｣は超優秀の理由



松田一夫さん／自治医科大学医学部卒。1994年から検診事業に関わっている（画像：松田さん提供）

松田さんに症状が表れたのは、今年に入ってから。前回受けた検診から10カ月ほど経っていた。

「厳密に言うと、心当たりがあったのはもう少し前になりますね。去年の夏ぐらいからランニングをするとこれまでと違って、息が切れて走れなくなった。思い返すとあれが最初の症状だったかな、と」

具体的に異変に気付いたのは年明け。左の首（鎖骨の上）のリンパ節に腫れを見つけたのだ。

それからは医師として気にかかり毎日チェックしていたが、「大きくならないし、よく動く。だから大丈夫だろう」。そう思っていた矢先、今度は雪かき中に圧迫骨折をしてしまう。後でわかるが、がんの骨転移によるものだった。

「“しこりはコロナワクチン接種の副反応だろう”とか、“骨折は硬い雪をかいたからだろう”とか、自分に都合のよい解釈をしていましたね。でも、今思うと、いずれもがんがもたらす症状だったわけです」

そして3月18日。毎年行っているがん検診で肺がんが見つかった。肺のX線写真には、左の肺尖部（せんぶ）というろっ骨の下に白い影が写っていた。

また、両肺には白い斑点がいくつも確認できた。その日の午後にCTを撮るなどいくつかの精密検査を受けた結果、白い影は腺がんというタイプの肺がんで、リンパ節や骨、脳にも転移していることがわかった。



松田さんの肺のX線写真。赤丸で囲っているところががん。そのほか肺全体に白い斑点が見えるのが転移だという。いずれも1年前には見つからなかった（画像：松田さん提供）

1年で肺がんが転移する？ これって見落としでは？ そう思うかもしれない。だが、松田さんは去年も自身で肺のX線写真をチェックし、影が“見えていない”ことを確認している。

「これは本当に稀なケースだと思います。これまで30年以上にわたって、13万人以上の肺のX線写真を見ていますが、こういうことは一例もありませんでした。だから、今のがん検診のやり方がおかしいとか、責めるつもりはさらさらないです」

やっぱりがん検診は必要

医師としてがん検診一筋30年。毎年、自身も検診を受けてきたのに、がんが見つかった。

松田さんはそれでも「やっぱりがん検診は必要」と訴える。それは「受けたほうが、受けないより効果がある」ことを実感しているからだ。

検診業務に松田さんが興味を持ったのは、「健康な人を見る仕事」だったからだ。早期のがんを見つけ知らせる、どう伝えるのがその人にとってベストか……。受診者の背景を考え、その人のその後の“がん人生”への向き合い方を示す。そんなことにやりがいを感じていた。

一方で「がん検診を長く、専門的にやっている医師があまりいない。がん検診の実態をわかっている人が皆無」と日本のがん検診の現状を嘆く。

「国は『受診率を上げましょう』って言っていますよ。でも、これまでやってきたがん検診がうまくいっているのか、検証されていない。何より『うまくいっていない』なんて少なくとも彼ら――厚労省の人たちですが、は絶対に言わない」

がん検診はがんを早期に見つけ、がんで亡くなる人を減らすのが、本来の役割だ。

だが、日本のがんによる死亡率は、世界のなかでは依然として高いままだ。例えば、IARC（国際がん研究機関）の「世界がんレポート」で松田さんが専門とする大腸がんの死亡率※（2022年）を見ると、日本（7.4）はアメリカ（5.3）やイギリス（5.9）、フランス（7.1）、ドイツ（5.8）より高い。隣国の韓国（5.1）からも大きく差を開けられている。

※年齢調整死亡率 10万人当たりの死亡率（男女）

がんで亡くなる人が多い、その理由の1つとして考えられるのが、わが国の検診体制の“ゆるさ”だ。

例えば、大腸がんは早期発見さえできれば、5年生存率は9割以上だ。死亡率が高いということは早期発見がなされていない＝がん検診（検便）を受けていない、あるいは要精密検査と言われても受けていない、といったことが考えられる。

では、どれくらいの人ががん検診を受けているのか。それについては国立がん研究センターががん検診受診率を公表している。2022年の大腸がん検診を見ると、男性約48％・女性43％だ。だが、松田さんは「あの数字はウソです」と言い切る。

「あれは『国民生活基礎調査』という国が行うアンケートに基づく数値でしかない。アンケートというのは本人の記憶によるもので、極めて曖昧。具合が悪くて病院で検査を受けたものを“検診”として回答している人もいないとも限らないのです」

なぜ実数を把握できないのかというと、日本の検診制度がまさに“ゆるい”からだという。

日本の検診には、「対策型」と呼ばれる自治体が行う住民検診、職場で行う職域検診と、「任意型」と呼ばれる個人的に受ける人間ドックがあり、検診内容はそれこそ住民検診では決められているものの、それ以外はバラバラだ。

受診者に関しても、住民検診なら実数が把握できるが、それ以外の方法だとわからない。「これでは、どんな検診が望ましいのか検証もできないし、科学的根拠も出せない」と松田さんは言う。

「少なくとも職域検診は強制力があるぶん、受診率が高い。だからこそ自社の考えでやるのではなく、まずは“国の推奨するがん検診だけ”を行ってほしい。エビデンスがない新たな検診法に手を出す必要はまったくないのです」

もちろん住民検診の受診率を上げる工夫も必要だ。大腸がんの死亡率が低い韓国は、実はがん検診の受診率が7割と高い。がん検診でがんが見つかった場合、見舞金が出るそうだが、「そういうしかけも必要」と松田さんは言う。

新たな「がん検診」も検討中

国が推奨するがん検診は基本的に、有効性（死亡率の低下）と検査の費用対効果、そして受診者への体への負担などを総合的に見て決まる。そして、その方法については「がん検診のあり方に関する検討会」で定期的に議論されている。松田さんも13年にわたって委員を務めた。

現在は、肺がんのX線検査と喀痰（かくたん）検査、胃がんのバリウム検査と内視鏡検査、大腸がんの検便（便潜血検査）と内視鏡検査、乳がんのマンモグラフィー、子宮頸がんの細胞診検査の5つのがんでそれぞれ行われている。内視鏡による大腸がん検診については、日本を含めて複数の国で有効性が検証中である。

10月10日に実施された検討会では、松田さんがかかった肺がんについて、「重喫煙者に対して、被曝量が少ない低線量CTを実施する」という方針が固まった。2023年度から希望市区町村でモデル事業を実施するという。

「私の場合、タバコは40年前に5年間ほど吸っていただけなので、どちらにしても該当しませんが、喫煙者は肺がんのリスクが非常に高いので、効果がある。一方で、自治体がやるとなると税金を使うので、タバコを吸っている人たちに手厚くしていいのかという反対意見も出るかもしれませんね」

がん検診をみんなが当たり前に受ける社会へ

話は松田さんの病気に戻る。

ステージ4の肺がんと診断されたが、その後の遺伝子検査でEGFRという遺伝子に変異があるタイプの肺がんであることがわかった。このタイプの肺がんは非喫煙者に多く発生する。



松田さんが毎日服用している肺がんの薬「タルセバ」（写真：松田さん提供）

松田さんの場合、転移があるため手術はできないが、体中に散らばったがんを叩く抗がん薬（分子標的薬）を毎日内服し、2週間に1回の点滴（血管新生阻害剤）使い始めたところ、がんが小さくなり、転移の影もなくなった。気になる副作用は、皮膚の乾燥や皮膚炎、爪周りの炎症ぐらいだという。

体調もよくなった今は、フルタイムで検診業務を続け、週末には妻と好きなワインをたしなむ。10月から講演で全国各地を訪ねる活動を再開した。

2025年に実施された内閣府の「がん対策に関する世論調査」によると、2年以内にがん検診を受けたことがある」の割合は42.7％。受診した理由で多かったのは「家族・友人などの身近な人でがんにかかった人がいるから」で28.8％だった。

対して、「今までにがん検診を受けたことはない」の割合は34.9％。受診しない理由は「心配なときはいつでも医療機関を受診できるから」が23.9％、「費用がかかり経済的にも負担になるから」が23.2％、「受ける時間がないから」が21.2％だった。

がん治療は日々進歩している一方で、高額化もしている。早期で発見すれば治療にかかる体への負担だけでなく、費用の負担も軽くて済むが、進行したがんで見つかれば、体への負担も、費用面の負担も大きい。

「体調はよくなったけれど、やはり長く続く医療費のことを考えると怖い。経済的理由で治療の継続をあきらめる人がいても不思議ではない」と松田さんは話す。

一方、現在のわが国のがん検診は課題も多いが、そのぶん“伸びしろ”があるともいえる。

「2人に1人ががんになる時代。だから自分事として捉えることが大事。そのためには『受けないほうが悪い』といった考えではなく、みんなが当たり前に受けられるようにしていかないと。そうすれば、がん検診はもっとよい制度になります」

（鈴木 理香子 ： フリーライター）