ビジュ200点ーーーーッ♡【flying tiger】可愛すぎる「クリスマス食器」

今年のクリスマスは、テーブルからときめきを。【Flying Tiger（フライングタイガー）】のホリデー食器は、飾っても使っても気分が上がる可愛さがぎゅっと詰まっています。前菜からデザートまで、映えを叶えるデザインばかり。今回は、ホームパーティや日常のワンプレートにも取り入れやすく、ギフトにも活躍してくれそうな「クリスマス食器」をご紹介します。

ごちそうをギフト仕立てに！ たっぷり盛れる「サービングプレート」

ギフトボックス柄の「サービングプレート」\990（税込）は、平たくやや大きめのサイズ感で、前菜の盛り合わせやカナッペ、スイーツの並べ置きにも使いやすそう！ 縁までしっかりと絵柄が入っているので、料理をのせるだけで食卓がぱっと華やぎます。おもてなし用の一枚としても心強い存在です。

小鉢にも小物入れにも◎ 雪だるまにきゅんとする「ボウル」

続いてご紹介するのは、雪だるまデザインが目を引く「ボウル」\550（税込）。サラダやスープはもちろん、ナッツやキャンディを入れても愛らしい雰囲気に。小物入れとしてもちょうどいいサイズ感なので、玄関でキーやアクセサリーの一時置きに使うなど、食卓以外のシーンでも活躍しそうです。

1枚で主役級の存在感！ リースが映える「プレート」

大きなリースが描かれた「プレート」\440（税込）は、メイン料理の取り皿にしても、壁に立て掛けてインテリアにしても、クリスマスムードをぐっと引き上げてくれます。赤いリボンのアクセントが効いていて、シンプルな料理でも写真映えしやすいのが魅力です。おもてなしの「とっておき」にいかがでしょう？

3アイテムを並べると高まるホリデー感！

「プレート」「ボウル」「サービングプレート」を並べると、色とモチーフのリズムがきれいにリンク。プレートに焼き菓子、ボウルにキャンディやドライフルーツ、サービングプレートにフィンガーフードなどを置けば、一気にクリスマスのテーブルの完成です！ テーブルクロスは無地を選ぶと、それぞれの柄がいっそう引き立つのでぜひお試しください。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里