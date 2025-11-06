半世紀続いてきたガソリンの暫定税率を廃止することが、与野党の合意で決まった。

ガソリン代が安くなるのは利用者にとってプラスだが、道路の代替財源を確保し、また脱炭素にも逆行しない新たな制度を作る必要がある。与野党にはその責任がある。

自民、立憲民主、国民民主などの与野党６党は、物価対策の一環として、ガソリン税の暫定税率を１２月３１日に廃止することで合意した。軽油引取税の暫定税率は来年４月１日に廃止する。臨時国会で必要な法案の成立を目指す。

高市政権の物価高対策の第１弾となる。家計の負担軽減などは期待できるだろう。だが、半世紀ぶりに廃止する大改正にしては、燃料にかかわる税制の将来像は全く詰められていない。

暫定税率は道路整備の財源を補うため、１９７４年に始まった。現在は、ガソリン１リットル当たり、２８・７円の基本分に２５・１円の暫定分が上乗せされている。

かつては道路特定財源に位置づけられており、野党は無駄な公共事業の温床だと批判してきた。

２００９年に一般財源化されたが、その後に政権を取った旧民主党は代替財源を見つけられず、暫定税率の名称を変えて実質的に存続させた経緯がある。

国と地方の自動車関係税収は近年、ガソリン税を含めて約６兆円ある。しかし、道路関係の歳出は約９兆円に上っているため、今は全く足りていないのが実情だ。

暫定税率の廃止で、国と地方の税収は約１・５兆円減る。埼玉県八潮市での道路陥没事故などを考慮すれば、インフラ整備費用の捻出は喫緊の課題と言えよう。

与野党合意では、年末までに企業の法人税を特定の条件で減らす租税特別措置を見直して税収増を図ることにより、一定程度を捻出する方針だ。だが、安定財源の確保策は１年後に先送りした。

高市首相は「責任ある積極財政」を掲げている。減税分を別の増税で賄うのか、歳出削減で対応するのか。理解を得る努力を尽くさねば「責任ある」とは言えまい。

減税することでガソリンの消費量が増え、エコカーの普及が鈍れば、政府の脱炭素政策と齟齬（そご）が生じることも忘れてはならない。

インフラ整備や脱炭素の必要性を踏まえれば、自動車ユーザーに一定の負担を求めるのは理にかなうのではないか。動力源にかかわらず車と道路、環境など総合的な視野から、時代に即した税制へと作り替えていくことが大切だ。