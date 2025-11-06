韓国が米国の支援を得て原子力潜水艦を保有すれば、東アジアの安全保障環境は大きく変化する可能性がある。

日本の原潜保有論議にも影響しよう。注視が必要だ。

トランプ米大統領が１０月末、韓国による原子力潜水艦の建造を承認した、と自身のＳＮＳで明らかにした。核兵器ではなく通常兵器を搭載する原潜として、米東部フィラデルフィアの造船所で建造されるとの見通しも示した。

直前に行われた米韓首脳会談で、韓国の李在明大統領が、原潜開発への支援を要請していた。李氏は、韓国が保有する既存のディーゼル潜水艦は潜航能力が低く、「北朝鮮や中国の潜水艦の追跡活動に限界がある」と訴えた。

現在原潜を運用しているのは、核保有国の米英仏露中とインドの６か国だけである。ディーゼル潜水艦と比べて長期間潜航でき、機動力も高い。

中でも中国は原潜を十数隻保有し、日本周辺や南シナ海などで常時運用している。北朝鮮は弾道ミサイルを発射できる原潜の開発を目指している。

歴代米政権は韓国の原潜保有を認めてこなかったが、地域で軍事的緊張が高まっていることを踏まえ、方針を転換したのだろう。

米国、英国、オーストラリアの３か国はすでに、米英が豪州への原潜配備を支援することでも合意している。これも、中国への抑止力を高める一環である。

一方、韓国は、原潜導入に不可欠な核燃料の供給を米国に求めている。だが、現行の米韓原子力協定は、米国が提供する核燃料の軍事目的使用を禁じており、協定の改定が必要となる。

原潜導入が核拡散への懸念や批判を招かないよう、米韓両国は透明性を確保しながら協議を進めることが重要だ。

日本では、防衛省の有識者会議が９月、防衛力強化策の一つとして、原潜を念頭に「次世代の動力」を使った潜水艦導入を提言した。小泉防衛相も抑止力向上のため、「あらゆる選択肢」を排除しない、と記者会見で述べた。

ただ、原子力基本法は、原子力の利用を「平和目的」に限っており、一般に、現行の法制度では原潜保有は難しいとされている。

他方で、日本は非核保有国の中で唯一、使用済み核燃料を再処理し、プルトニウムを回収する権利が認められており、保管状況を公開している。米韓と意思疎通を図り、核不拡散体制の維持と抑止力強化の両立を目指すべきだ。