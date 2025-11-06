［人口危機］＜６＞

就職を目指し活動する女子大学生は結婚の次に想定する仕事と育児の両立が人生の大きな壁と感じる。

東京都内の大学３年の学生（２１）もその一人。「結婚したいし仕事も続けたい。だが、両立が難しいなら結婚や子どもは諦めざるを得ない」。別の学生（２０）も「フルに働きながら子育てをしたいが収入が減る時短勤務でないと両立できそうにない」と不安をもらす。

子育てへの不安が未婚化に影響している。国立社会保障・人口問題研究所（社人研）が１８〜３４歳の未婚女性に行った２０２１年の調査では、７割が何らかの形で子どもを持つのが理想とする一方、実際は結婚もせず仕事を続ける「非婚就業」を予想する割合が３３％と最も高くなった。

大妻女子大の永瀬伸子教授（労働経済学）は「若い女性は出産や子育てをやり直しのきかないリスクと感じるようになった」と話す。

働く女性が増えたが、出産、育児で無職になり、再就職しても低賃金の非正規就業になりやすい。正社員で育児をする夫婦も夫の長時間労働などで依然として育児・家事が女性に偏る。

内閣府が２０〜４０代の男女に行った国際意識調査（２０年度）では、「自国が子育てしやすい国だ」と思う日本人は３８％。スウェーデンの９７％などと比べて低い。

永瀬教授は「今の雇用慣行では『共働き、共育て』が難しい」とし、「急な残業や転勤が前提の雇用慣行を改善し、育児の余裕がもてる働き方を実現するとともに、出産・育児期の女性の収入不安をなくし、キャリア形成を支援する必要がある」と強調する。

日本の合計特殊出生率（１人の女性が生涯に産む子どもの数）は低下傾向で、２４年は１・１５と過去最低だ。

隣の韓国でも出生率の低下が著しい。「結婚して出産する」という伝統的な価値観が変化しつつあり、結婚せずに子どもを出産する「非婚出産」の割合が増加している。国家データ庁によると、２４年に非婚出産で生まれた子どもの数は約１万３８００人（全体の５・８％）。５年間で倍増した。

それでも、深刻な少子化には歯止めがかからない。２４年の合計特殊出生率は０・７５で経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国で最低水準だ。

背景には就職難や住宅費の高騰がある。２４年の２０歳代の非正規雇用の割合は約４３％に上る。「韓半島未来人口研究院」の李仁実（イインシル）院長は「若い世代は『子どもは自分より豊かに過ごせない』と考え、結婚や出産をためらっている」と指摘する。

韓国や日本では高学歴化などで教育熱が高く、教育費などの経済的負担感が強いことが共通する。社人研の岩沢美帆部長は「日本は子育ての理想像が高く、経済的負担感や子育てのハードルで結婚に意欲を持たない人も増えた」と指摘する。

子育ての不安を丁寧に聞き、子どもを産み育てたいという希望を持てる社会にしていく必要がある。