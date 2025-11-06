３回目からは管理者同席、５回目以降は弁護士が対応

高圧的な保護者に対応する教員向けに東京都教育委員会が定めるガイドライン（手引）の骨子案が判明した。

数時間に及ぶこともある保護者との面談時間を原則３０分以内としたほか、通話を含めて録音することなどを盛り込んだ。全国初の「カスタマーハラスメント防止条例」の施行を受けたもので、保護者の暴言や中傷、理不尽な要求から教員を守る狙いがある。

東京都では４月、顧客の暴言や不当な要求から就業者を守るカスハラ防止条例が施行され、保護者による教員への不当要求もカスハラ行為に該当するとされた。都教委は、こうした行為が教育環境の悪化を招いているとして５月以降、ガイドラインの策定を進めてきた。

複数の関係者によると、骨子案は、児童生徒の利益を第一とした上で、いわゆる「モンスターペアレント」と呼ばれる保護者を念頭に、詳細なカスハラ対応ルールを初めて設定した。

保護者とのやり取りは事前に通知した上で録音するとし、面談については「放課後３０分まで（状況により１時間まで延長可）」と明記した。２回目までは複数の教員、３回目から副校長など管理職が中心になって対応。４回目からは心理士や弁護士を同席させ、５回目以降は弁護士に代理人として対応を委ねるという。

社会通念を超える言動のあった保護者には、対応人数を５人程度に増やす。暴言・暴力や長時間の居座りに対しては警察に通報するほか、ＳＮＳでの中傷には削除要請を行う。被害を受けた教員の心のケアなどに力を入れることにも言及した。

都教委は骨子案を近く公表し、年度内に詳細を確定する。来年度から都立の小中高校などで適用する。区市町村立学校での活用も見込む。