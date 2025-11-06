名古屋市西区のアパートで１９９９年１１月、高羽（たかば）奈美子さん（当時３２歳）が刺殺された事件は、２６年の歳月を経て容疑者が逮捕された。

奈美子さんの夫の悟さん（６９）は「一区切りついた」と語る。ただ、逮捕されたのは高校の同級生だった安福久美子容疑者（６９）。「『なぜ奈美子だったのか』という疑問が晴れるまで事件は終わっていない」と胸の内を明かした。（中部支社 河野圭佑、池田浩隆）

「約束を断ってでも今から来てください」。先月３１日午後０時半頃、愛知県警西署に来るよう電話がかかってきた。「ただならぬ雰囲気」を感じた。

車を走らせて署に着くと、こわもての捜査員が目に涙をためていた。「２６年間お待たせしました。きょう逮捕できます」

昨春ごろ、この捜査員は「捜査資料の中に絶対に手がかりがある。必ず捕まえます」と言っていた。２か月に１回のペースで悟さんのもとを訪れ、「教えてもらいたいことがあります」と質問してきた。複数の人物の名前を挙げ、「この人の情報を知りませんか」と聞いてくることもあった。

「約束通りになってびっくりした。感極まった」。悟さんはこう振り返る。

◇

現場のアパートには奈美子さんのものとは異なる血痕が残されていた。「犯人につながる手がかりを失いたくない」との一心で、転居後も部屋を借り続けた。

今年１０月末までに支払った家賃は２２４８万円。「透明人間を追いかけている気分」だったが、「いつか容疑者をこの場に立たせたい」と願い続けてきた。

アパートで１１月１日、安福容疑者も立ち会い、県警による現場検証が行われた。「苦労が報われた。家賃を下げてくれた大家さんや支援してくれた方々のおかげです」と語る。

◇

奈美子さんとは同じ職場で知り合った。しっかり者で料理が得意だった。

結婚生活は４年間。「『ご飯おいしいよ』ともっと言っておけばよかった」と悔やむ。事件直前の１０月に家族３人でディズニーランドに出かけ、琵琶湖への旅行も計画していた。「今が人生で一番幸せ」と笑う妻の顔が忘れられない。

昨年１１月、長男の航平さん（２８）が結婚した。相手は高校の同級生で、その母親は奈美子さんの親友だった。仏壇に報告すると、「私が導いたのよ」と笑う奈美子さんの顔が浮かんだ。

安福容疑者は高校時代の同級生で、同じ運動部に所属していた。ラブレターやバレンタインデーのチョコをもらったこともあるが、深い付き合いはなかった。

「自分の知人だったので奈美子に申し訳ない。奈美子とは面識がないはずなのに」と悟さん。「動機が知りたい。解明された時にこそ、容疑者の逮捕を報告したい」と静かに語った。

安福容疑者の手のけが、治療記録なし

安福容疑者が奈美子さんを襲った際に負ったとみられる手のけがについて、医療機関で治療を受けた記録が確認されていないことが、愛知県警への取材でわかった。

アパートに隣接する地域では事件当日、負傷した手を隠すように走り去る中年の女の姿が目撃された。安福容疑者は調べに「襲った際に手にけがをした」と話しているが、目立った傷は残っていないという。

安福容疑者は刃物を持ってアパートを訪れ、奈美子さんを刺したとみられており、「凶器は処分した」との趣旨の供述もしている。