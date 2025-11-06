イッセー尾形（73）が、一人芝居「イッセー尾形の右往沙翁劇場」に出演する。神戸で11月14〜16日に番外編「銀河鉄道に乗ってin神戸」（神戸朝日ホール）、東京で12月5〜7日に番外編「銀河鉄道に乗って・すぺしゃるin有楽町」（有楽町朝日ホール）。1人でいろいろなキャラクターの人物を演じて、見る者に訴える独特の芸風で“一人芝居の第一人者”と言われる。尾形に聞いた。【小谷野俊哉】

◇ ◇ ◇

「銀河鉄道の夜」「風の又三郎」などで知られる童話作家・宮沢賢治の世界観が、尾形の一人芝居で広がる。

「宮沢賢治ゆかりの土地への観光の短編を雑誌『Coyote』に連載していたんですけど、それをまとめて『人情列車』という本にしました。その刊行記念に宮沢賢治特集のライブをやろうというのが始まりです7人から8人のキャラクターを作って、その人たちの生活模様を演じていく。今回は宮沢賢治ということで、『銀河鉄道の夜』のモードから。宮沢賢治記念館に行くバスツアーのバスガイドがあります。それから『ゆきこちゃんの冒険』って画面でお芝居をして、小学生に見せるっていうネタがあるんです。そのゆきこちゃんが銀河鉄道に乗るというものです」

上演時間は100分。その全てに出ずっぱり、全てのせりふを言う。せりふを忘れても、カバーしてくれる相手はいない。

「若い頃は、それに四苦八苦しました。今の方が出る前は緊張しますよね。でも、実際に出ると、何とかするんですよ。そういう自分を信じられるようになりました。何とかするよ、お前は。本当に困ったままでいるわけがない。困ったら何とかする」

自ら一人芝居を目指したわけではない。

「もともとは普通に何人かいたんですよ。1人減り、2人減りで、皆いなくなっちゃって、役者1人だったんです。演出家がいたもんですから、1人で何かできるといいかな。じゃあ、一人芝居をやろうかみたいな形になったんですけど。最初から一人芝居っていう思考ではなかった」

観客に向かって語りかけ、背中を向けてせりふを口にする。独特の世界観で、日本の一人芝居を背負ってきた。

「一人芝居じゃない名付けがあるんじゃないかと、ずっと探してきたんです。純粋に一人芝居って言われると、同じキャラクターを最初から最後まで演じきるのを言うんだろうなっていう思いが、どこかにあります。でも、他に名付けようがないんで。コミュニケート・エコノミック・ワンプレーとか、いろいろ考えたんですよ。今はね、めんどくさくなってね、一人芝居でいいや（笑い）」

1981年（昭56）に日本テレビ系「お笑いスター誕生!!」で8週勝ち抜きの金賞を受賞して注目を集めた。とんねるず、コロッケ、小柳トム、栗田貫一、九十九はじめ等がブレークのきっかけをつかんだ、お笑いのオーディション番組だ。コント、ものまね、漫談のお笑い芸人たちの中で、客席に語りかけて一人芝居を演じた。

「あの番組のネタ時間が7分なんですよ。7分で起承転結をやったっていうことで、本質は変わってないですね。ギャグを盛り込んだわけじゃないし、ギャグなんてそもそも思いつきませんから。それらしい人がいるということが面白いのだ、というのに立つしかなかたったんでね。逆に言うと、いろんな方が出てるけど一人しゃべりみたいな方が、あの番組からたくさん出てる」

審査員は京唄子・鳳啓助、桂米丸、東八郎、赤塚不二夫、そしてタモリ。

「リハーサルから本番の日、僕たちは2階、審査員は3階が控室なんです。階段ですれ違うんですよ。『この人が審査員だ』と変なニアミスがありましたね。審査員の方も本番はリラックスして見てるような感じだけど、真剣でしたね」（続く）

◆イッセー尾形（おがた）1952年（昭27）2月22日、福岡市生まれ。都立多摩高卒業後、71年に演劇活動を開始。演劇養成所アクターズスタジオで演出家森田雄三と知り合い、自由劇場、劇団うでくらべ。81年日本テレビ系「お笑いスター誕生!!」で8週勝ち抜いて金賞。81〜89年フジテレビ系「意地悪ばあさん」。85年映画「それから」、90年「都市生活カタログ」でゴールデンアロー賞演劇芸術賞。09年NHK連続テレビ小説「つばさ」、18年同「まんぷく」。19年NHK大河「いだてん」などに出演。171センチ。血液型A。