巨人の石塚裕惺内野手（１９）が、来年１月に行われる坂本勇人内野手（３６）の合同自主トレに参加することが５日、分かった。坂本は１年目のオフに阿部監督のグアム自主トレに参加し、２年目に全試合出場を達成し大ブレイク。レギュラーをつかみ取る１年になった。同じ遊撃手でドラフト１位のレジェンドの極意を吸収し、スター街道を駆け上がる。

石塚にとって初めてのオフは、坂本が毎年、増田陸ら後輩と行っている合同自主トレに参加することが判明した。幼稚園の頃から憧れていた坂本との合同自主トレが実現。「引き出しを持っている方。バッティングも守備も見てくれるということだったので、いろいろなことを聞きたいです」と目を輝かせた。

自然な流れだった。シーズン終盤に、坂本と自主トレの話になった。「来るか？」と聞かれ「ぜひ、お願いします」と即答で志願。プロ通算１９年で２４４７安打を積み上げているレジェンドの下で心技体を磨き上げ、飛躍の１年へのスタートを切る。

０７年に絶対的捕手だった阿部監督が、当時高卒１年目の坂本をグアム自主トレに誘った時と重なる。野球だけでなく食事のとり方なども学び、２年目の０８年にはレギュラーに定着した。今季は坂本とファームで一緒に過ごし、試合前の早い時間から準備する姿勢を見て学んだ１９歳は、生活を共にすることで送球、グラブさばきやバットコントロールだけでなく、トレーニング方法や考え方など、全てを学び吸収するつもりだ。

ルーキーイヤーの今季は開幕直前の３月に左手有鉤（ゆうこう）骨骨折。７月には左三角線維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）損傷と２度の故障に見舞われた。それでも入団が決まってから目標としていたプロ初安打を９月２３日の広島戦（マツダ）でマーク。坂本も１年目の９月に初安打を放っており、高卒ドラフト１位、右打者、遊撃手と共通点の多いレジェンドの系譜を継いでいく。

今季は２軍で打率３割２分７厘と高卒ルーキーらしからぬ成績を残したが、慢心はない。球団はドラフト５位で遊撃を守る小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝を指名。岡本がポスティングでメジャー挑戦を目指す中で内野の競争は激化する。「ドラフトで新しい選手も入ってくる。チャンスをもらえたときにしっかり結果を出せるだけの準備をオフの期間にしていかないと」。坂本のような２年目のジャンプアップを目指し、野球がうまくなるために時を過ごす。（臼井 恭香）

◆坂本が１年目のオフに参加した阿部塾 主将兼主砲だった阿部に誘われて０８年１月、約２週間にわたって米グアムの自主トレに弟子入り。飛距離アップを目指し「上半身だけ振り切って、下半身は回転させないで残す」と体の開きを抑える打法を伝授された。プロとしての心構えも教わった坂本は同年に遊撃の定位置をつかみ、１４４試合出場で打率２割５分７厘、８本塁打、４３打点と飛躍。球界を代表するスターとなった後年に「１９歳の年に教えてくれたから身に付けられたもの。本当に感謝しかないです」と語っている。

〇…石塚は５日、オーストラリア・ウィンターリーグ（ＷＬ）に参加するため、羽田空港発の飛行機で出発。現地では荒巻、代木、田村と共にアデレード・ジャイアンツに所属する。「秋季キャンプでサインプレーとかやっている。球団からは日本ならではの野球、そういう細かいところをしっかり応用して、チームを引っ張っていけるようにと言われた。それも僕の野球人生においてすごくプラスになることだと思いますし、そこにも目を向けて取り組んでいけたら」と意気込んだ。２４試合をこなし、帰国は１２月２１日の予定となっている。