プロ野球人の社会貢献活動を表彰する報知新聞社制定「ゴールデンスピリット賞」の第２６回受賞者が、阪神・近本光司外野手（３０）に決定した。主催試合（甲子園）の年間予約席を購入して、生まれ故郷の兵庫・淡路島在住者を年間２４０人招待。淡路島や自主トレ先の鹿児島・沖永良部島の子どもたちを対象に野球・スポーツ教室も開催している。また、一般社団法人「ＬＩＮＫ ＵＰ」を設立し、自ら理事を務める熱意や、離島支援・地方創生という独創性も評価された。

幾多のタイトルを手にしてきた近本に新たな勲章が加わった。激動のシーズンを終えた直後に届いたのは、待望の知らせだった。「すごく驚きましたけど、素直にうれしい。（球団内の社会貢献を評価する）若林忠志賞は２年前に取ったので、次は、と思ってました（笑）」。柔和な表情で「球場外のＭＶＰ」をかみしめた。

きっかけは大阪ガス１年目の１７年。都市対抗の予選で敗れ、野球を続ける意義を自問自答した。「淡路島で人とつながり、野球を続けて来られた。淡路島のために何かしたい」。翌１８年、侍ジャパン社会人代表でアジア大会２位。銀メダルを手に地元の子どもたちと交流を深めたことが始まりだ。プロ１年目のオフに出身地・淡路市の「スポーツ親善大使」に就任し、翌年から甲子園に同市在住者を招待。今年７月には淡路島と自主トレ先の沖永良部島の小中学生１６人も聖地に呼び寄せた。「今日来てるから、何とかヒット打ちたいなとか。すごくいい刺激になる」。長丁場の戦いで、己の力にも変えている。

社会貢献の根底にあるのは中学生時代の経験。すでに野球を始めていたが、地元のパン店「ブランジェリー・フルール」で勤労体験に参加したことで、パン職人やパティシエになる夢を持った。「ネットやＳＮＳで情報がすぐ手に入る世の中だけど、目で見たときの情報量はケタが違う。本物を見せたい、生で見てほしい」。実体験が将来の選択肢を広げることを知るからこそ、離島の子どもたちの思い出づくりの一翼を担ってきた。

現役では異例となる会社を設立したのも深い理由がある。「現役の時から仕組みをつくって、僕が引退しても死んだとしても、活動が続くように」。法人化したことでシーズン中の活動も増えた。「１０年後、２０年後、地元のためにできることはないかなと考えてくれる子どもが１人でも多くいて育ってくれたら。次の世代につなげていかないと、地方は過疎化して、街もなくなっていく」。故郷への思いが原動力。“未来の近本”に「本物」を届け続ける。（直川 響）

【選考経過】 全１２球団からノミネートされた２３人のうち、榊原委員は、東日本大震災の被災地を継続的に支援する中日・山井コーチを、鈴木委員とともに推薦。三屋委員は同コーチのほか、一般社団法人を設立して離島を支援する阪神・近本の名を挙げた。栗山委員は、近本が能登半島地震で被災した学校にバットを寄贈したことにも言及。昨年まで委員を務めた故・長嶋茂雄さんも石川県の高校にバットを贈っており「長嶋さんの魂みたいなものも大事かな」と熱く語った。

途中からは山井コーチ、近本、楽天・則本、広島・小園の４人に絞って協議したが結論は出ず。最後は全委員による山井コーチと近本の決選投票が行われ、１票差で近本の受賞が決まった。長谷川委員は本業と支援活動の両立を高く評価。今回から新たに加わった原委員も「野球人としても尊敬に値するプレーヤー」と話した。佐山委員が「１名となると本当に（選考が）厳しい」と話すほどの白熱した議論だった。

◆高校先輩で起業仲間・石井さん「考えることが好きな人」

一般社団法人「ＬＩＮＫ ＵＰ」の石井僚介代表理事（３２）が、近本理事の素顔を明かした。「考えることが好きな人間。いろいろなことに興味を持ち、こだわりが強い」。野球同様の姿勢でアイデアも豊富。周囲への配慮も欠かさないという。

１学年後輩の近本とは、社（やしろ）の野球部で出会った。移動中のバスはいつも隣で、最後の夏は石井氏が中堅、近本が右翼を守った。石井氏は神戸学院大でアメフトに転向。社会人・ＬＩＸＩＬでＱＢとしてプレーしていた２０年には日本代表も経験し、近本とはオフの自主トレも行っていた。２３年に現役引退を報告すると、すぐにＬＩＮＥが届いた。「一緒に会社をやりませんか？」。突然の誘いに驚きを隠せなかったが、熱い思いに共感し、翌２４年に共同で「ＬＩＮＫ ＵＰ」を設立した。

現在は石井氏と、近本を含めた２人の理事を中心に活動。スポーツ振興だけにとどまらず、小、中学生のキャリア教育も行う。淡路島や沖永良部島など、離島を中心に活動。今年から兵庫・芦屋市でスタートした探求型プロジェクト「一歩踏み出す勇気 未来につなぐプロジェクト」も含めた活動を「全国に広げていきたい」と石井氏。出会って１５年、２人の夢はまだまだ続く。

◆近本 光司（ちかもと・こうじ）１９９４年１１月９日、兵庫・淡路市出身。３０歳。社から関学大へ進学し、２年時に投手から外野手に転向。卒業後は大阪ガスに入社し、１８年ドラフト１位で阪神入団。盗塁王６度（１９、２０、２２〜２５年）、最多安打１度（２１年）で１年目から７年連続でタイトル獲得。今季は１４０試合に出場し、打率２割７分９厘、３本塁打、３４打点、３２盗塁。１７１センチ、７０キロ。左投左打。推定年俸３億７０００万円。既婚。

◆ゴールデンスピリット賞 日本のプロ野球球団に所属する人の中から、積極的に社会貢献活動を続けている人を表彰する。毎年１回、選考委員会（委員名別掲）を開いて、球団推薦で選ばれた候補者から１人を選定。社会貢献活動の表彰はＭＬＢの「ロベルト・クレメンテ賞」が有名で、球界最高の賞としてメジャーリーガーの憧れの的になっている。日本では球場外の功績を評価する表彰制度は同賞が初めて。いわば「球場外のＭＶＰ」。受賞者にはゴールデントロフィー（洋画家で文化勲章受章者の故・絹谷幸二氏が作製したブロンズ像）と阿部雄二賞（１００万円）が贈られる。また受賞者が指定する団体、施設などに報知新聞社が２００万円を寄贈する。

◆阿部雄二賞 本賞を第１回から協賛している株式会社アイ・インベストメントの代表取締役社長・阿部雄二氏が２００１年４月９日に逝去したことを受け、報知新聞社が「阿部雄二賞」を創設した。

◆第２６回ゴールデンスピリット賞選考委員

栗山 英樹 ２０２３年ＷＢＣ日本代表監督

榊原 定征 プロ野球コミッショナー

佐山 和夫 ノンフィクション作家。メジャーリーグに造詣が深い。ゴールデンスピリット賞の提唱者の一人。２０２１年野球殿堂入り

鈴木 俊彦 日本赤十字社副社長

長谷川 剛 報知新聞社代表取締役社長

原 辰徳 読売巨人軍前監督

三屋 裕子 日本オリンピック委員会副会長。バレーボール女子日本代表として８４年ロス五輪銅メダル

（敬称略・５０音順）

