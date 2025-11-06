プロ野球歴代２位の通算５９６盗塁をマークした元南海（現ソフトバンク）外野手の広瀬叔功（ひろせ・よしのり）さんが２日午後４時３０分、心不全のため、広島県内の病院で死去した。８９歳だった。葬儀・告別式は家族ですでに執り行われた。野村克也さん、杉浦忠さん（ともに故人）らと南海の黄金時代を支えた。俊足と天才的な走塁術で６１年から５年連続で盗塁王を獲得。盗塁数は福本豊の１０６５に次ぎ、８割２分９厘の高い盗塁成功率を誇った。スポーツ報知評論家の福本氏が追悼の言葉を寄せた。

広瀬さんは「神様」みたいな存在やった。松下電器時代の監督に「社会人の広瀬になれ」と口癖のように言われて、背番号も、あやかって「１２」をもらった。南海の本拠地・大阪球場によく見に行った。内野スタンドから、走塁だけではなく、守備、打撃と広瀬さんだけを見ていた。こんな足の速い人がおるのかと驚いた。そのときはプロに行けるなんて思ってなく、目標というより憧れやった。

追いつけ、追い越せになったのは阪急に入団してから。それでも、雲の上の存在で、球場で顔を合わせてもあいさつだけしかできなかった。初めて盗塁王となった７０年オフに雑誌の企画で対談する機会があった。盗塁のコツを聞くと、「自分で探せ」と断られた。それから８ミリフィルムで相手投手を撮影して研究するようになり、どんな投手でもフォームの癖やリズムがあることが分かった。言われた通りに「自分で探した」ことで盗塁が増えた。

広島に行けば、広瀬さんに会えることが楽しみやった。お体を悪くしているのは聞いていたが…。ご冥福（めいふく）をお祈りします。（スポーツ報知評論家・福本 豊）