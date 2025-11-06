芸能事務所「ヒラタオフィス」と脚本家・演出家のタカイアキフミのソロプロジェクト「ＴＡＡＣ」による舞台「金魚の行方」が７日から東京・新宿のサンモールスタジオで上演される。このほど同作に出演する枝元萌、木村聖哉、そして作・演出のタカイアキフミが取材に応じた。

社会問題や実際の事件を背景にし、人間の営みを描くＴＡＡＣの最新作。今回は「引き出し屋」（家族からの依頼で社会復帰や自立支援対象者を施設に連れ出す業者）にスポットを当て、引きこもりの息子とその母のストーリーが描かれる。

タカイは「社会問題を背景にする作品をこれまで描いてきましたが、自分のなかでは題材を見たことがないものを選びたいと思っています。ニュースとしては見るけれど、その後の人々の日常などはあまり普段目を向けないですし、想像するしかない。そういうところにまなざしを向けたかった」とコメント。「新しい視点から引きこもりや社会、家族といったものを考えていきたい」と劇作の出発点を明かす。

社会復帰へのひとつのきっかけをもたらす一方で、入所者とのトラブルなどが報じられることもある「引き出し屋」。息子の未来に悩む母・朝子を演じる枝元は「近年、気になっているテーマでした。本人を納得させるまで帰らないっていう手法で連れ出すという団体の動画を見ていたので、今回お話をいただいたときに『やってみたいな』と思いました」。一方、引きこもりの息子・晴を演じる木村は「僕は全く知らなかったし聞いたこともなくて。（引き出し屋は）幻だと思っていました」と語る。

朝子は我が子との関係性に悩み、ある「引き出し屋」に依頼。息子が入居した自立支援施設で死亡事故が発生し、息子を奪還しようと決断をする。「金魚」が作品の象徴として登場し、とりとめのない会話のなかで、天気のように朝子の感情も変わっていく。枝元は「最初は、自分のなかで、場面場面で起こっていることの整合性がつかみきれなくて。ただ、正解が分からないなりに最後まで、お母さんが『この子の幸せのためにどう生きたらいいのか』って強すぎるぐらいの愛を持っているというのは一貫していると思います」と母性を受け取ったという。

引きこもりの青年を演じるのは初めてという木村は「今まで演じてきた役で最上位に位置するぐらい難しい役です」と試行錯誤をしながら役と向き合っている。セリフを超えた繊細な感情が要求されるが「今まではしゃべり方とか手振りとか、声のトーンや大きさで気持ちを表現できる役が多かったのですが、今回はセリフのないところで表現する部分もありますし、セリフがあるところでもわかりやすく意味が伝わる言葉を発していない。『伝える』ためにはどうしたらいいんだろうって考えています」と苦労を明かす。

親子役の２人は初共演。木村が「本当にお母さんなんですよ。ものすごく温かい方で」と話すと、枝元も「木村くんの『息子感』がすごい。最初は『イケメンの男の子やな』って思って、ポツポツとしゃべるから結構おとなしい子なのかな？と思ったらと、人といるのが大好きとか全然イメージと違った。息子のこと、何もわかってへん母の気持ちになりました」と笑みをみせる。

引きこもりの息子と母、という役の関係性上、目を見合って芝居するシーンは多くはない。それでも「あるシーンで、立っている息子の姿を見るだけですごくこみ上げてきたんです。この子の存在を信じられるというか、だからこんなに自分の心がくちゃくちゃになるんだな、と思った」と枝元が語ると、木村も「無視とかが多いから、必要以上に（芝居を）受け取らないようにしているんですけど、でもどこかに安心があるんですよ。声が聞こえる安心。それが離れることでどういう感情を持つのか、というのは本当に複雑で難しいな、と思いながら演じています」と語った。

劇中で描かれるのは、１組の家族の繊細な心の機微であり、「引き出し屋」の是非を定義する作品ではない。見る人によってさまざまな感想をもつ作品になりそうだ。枝元が「『あなたならどうするのか』っていうのを突きつけているような気がして。考えたり、感じてもらえたら面白いのかなと思います」と語ると、木村も「見に来ていただいた人たちが、見る前に（心の奥で）止まっていたものが、見た後に動き出したりするきっかけができたらいいなって思う」と作品を届ける意義を感じている。

タカイは「白黒ハッキリさせがちな世の中ですが、僕は別に正解を出す必要も全くないと思っています。それでもこの人たちが一歩でも、０・５歩でも前に進んだんだ、という過程の一歩目みたいなのが見せられたら、それでいい気がします」と力を込める。「いま答えも出せずに、悩み苦しんでいる人たちも多いと思うのですが、そんな姿を肯定できるような物語をお届けできたらと思うので、劇場でお待ちしています」と呼びかけた。

公演は１６日まで同所で。