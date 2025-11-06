Æî³¤6000·ÏŽ¤´ÔÎñÄ¶¤¨¤¿ºÇ¸Å»²¼ÖÎ¾Ž¢Ä¹¼÷¤ÎÈë·íŽ£
1962Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æî³¤ÅÅµ¤Å´Æ»¡Ö6000·Ï¡×¡£¼êÁ°¤¬ÌµÅÉÁõ¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¡Ö6001ÊÔÀ®¡×¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
¸½ºß¡¢Æî³¤ÅÅµ¤Å´Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤È¤¤¤¨¤Ð¡È¥ì¥È¥í¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¶õ¹ÁÆÃµÞ50000·Ï¡Ö¥é¥Ô¡¼¥È¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÄÌ¶ÐÄÌ³ØÍÑ¤Î°ìÈÌ¼ÖÎ¾¡Ö6000·Ï¡×¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ë¡È¥ì¥È¥í¡É¤À¡£
1962Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢´ÔÎñ¤òÄ¶¤¨¤¿6000·Ï¤ÏÊÂ¤ßµï¤ëÆî³¤ÅÅÅ´¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¼ÖÎ¾¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¸Å»²¡£´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤Æ°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢1¼þ²ó¤Ã¤ÆÌ¤ÍèÅª¤Ë¤â»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¹âÌîÀþ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¼ÖÎ¾
Æî³¤ÅÅÅ´¤ÏÂçºåÃæ¿´Éô¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¢ÆñÇÈ±Ø¤òµòÅÀ¤È¤·¤ÆÆî³¤ËÜÀþ¤È¹âÌîÀþ¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î´´Àþ¤òÆî¤Ø±ä¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÓÃæ¤Ç´ØÀ¾¶õ¹Á¤Ø¤Î¼çÍ×¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¶õ¹ÁÀþ¤òÊ¬¤±¤ëÆî³¤ËÜÀþ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢À¤³¦°ä»º¡¦¹âÌî»³¤Ë»ê¤ë¹âÌîÀþ¤â³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¹âÌîÀþ¤Ï¡¢¶Ë³Ú¶¶¤Þ¤ÇÉ¸¹âº¹443m¤òµÞ¶ÊÀþ¡¦µÞ¸ûÇÛ¤ò¤³¤Ê¤·¤ÆÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ö»³³Ù¶è´Ö¡×¤ÎÆþ¤ê¸ý¡¢¶¶ËÜ¤Þ¤Ç¤ÏÄÌ¶ÐÄÌ³ØÏ©Àþ¤ÎÀ³Ê¤¬¶¯¤¤¡£6000·Ï¤Ï¤½¤Î¡ÖÊ¿Ã³¶è´Ö¡×¤Ç60Ç¯°Ê¾å³èÌö¤·¤Æ¤¤¿°ìÈÌ¼ÖÎ¾¤À¡£
ÅìµÞ¼ÖíÑÀ½Â¤¡Ê¸½¡¦Áí¹ç¼ÖÎ¾À½ºî½ê¡Ë¤Ï62Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥Ã¥É¼Ò¤È¤Îµ»½ÑÄó·È¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÆüËÜ½é¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ëÅìµþµÞ¹ÔÅÅÅ´¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î½éÂå¡Ö7000·Ï¡×¤ò¼ê³Ý¤±¡¢Â³¤¤¤Æµþ²¦ÄëÅÔÅÅÅ´¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¡Ö3000·Ï¡×¤ÈÆî³¤6000·Ï¤òÀ½Â¤¤·¤¿¡£
6000·Ï¤ÏÆ±Ç¯12·î¡¢Æî³¤Àþ¤Ë63Ç¯¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¹ÝÀ½¼Ö¡Ö7000·Ï¡×¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ÈÇ¡×¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Â¦ÌÌ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÇÈ¾õ¤Î¥³¥ë¥²¡¼¥È³°ÈÄ¤¬¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¼ÖÎ¾¤Î°ì»þÂå¤òÊª¸ì¤ë¡£
Â¦ÌÌ¤ÎÁë¤Î²¼¤Ï¥³¥ë¥²¡¼¥È³°ÈÄ¡£Â¦ÌÌ¤ÎÂç¤¤ÊÊÒ³«¤¼°¥É¥¢¤ÏÆî³¤¤Î¤Û¤«¤Î¸½Ìò°ìÈÌ¼ÖÎ¾¤Ë¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤À¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
½é´ü¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¼ÖÎ¾¤ÏÀ½Â¤¤·¤ä¤¹¤¤³Ñ¤Ð¤Ã¤¿¼ÖÂÎ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¡¢7000·Ï¤ä¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆî³¤¼ÖÎ¾¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£Æî³¤6000·Ï¤Ï20mµé¤È¤·¤Æ¹ñÆâ½é¡¢¤Þ¤¿´ØÀ¾¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅìµÞ7000·Ï¤Èµþ²¦3000·Ï¤Ï¡¢ÃÏÊý»äÅ´¤Ç¾ùÅÏ¤µ¤ì¡ÈÂè2¤Î¿ÍÀ¸¡É¤òÁ÷¤ë¼ÖÎ¾¤ò½ü¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·»ÄïÊ¬¤ÎÆî³¤¤Î¹ÝÀ½¼Ö7000·Ï¤â2015Ç¯¤ËÁ´ÇÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1970Ç¯¤«¤é¹âÌîÀþ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿6100·Ï¡Ê¸½¡¦6300·Ï¡Ë¤Ï¡¢Á°ÌÌ¤Î¡È´é¤Ä¤¡É¤³¤½6000·Ï¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¦ÌÌ¤ò¸«¤ë¤È¥É¥¢¤¬Î¾³«¤¼°¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Â¦ÌÌ¤ÎÁë¤â6000·Ï¤Î¡Ö2ÃÊ¾å¾º¼°¡×¤ËÂÐ¤·¡Ö1ÃÊ²¼¹ß¼°¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
6000·Ï¤Ï85Ç¯°Ê¹ß¡¢¹¹¿·¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢ÎäË¼ÁõÃÖ¤ÎÅëºÜ¤Ç½ÅÎÌ¤¬Áý¤¹¤¿¤á¡Ö¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢III¡×¤È¤¤¤¦³°Â¦¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤òºÎÍÑ¤·¤¿Âæ¼Ö¤âÊÌ·Á¼°¤Ë¸ò´¹¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃµÞÍÑ¤ò½ü¤¤¤¿Æ±¼Ò¤Î¸½Â¸¼ÖÎ¾¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢Â¦ÌÌ¤Î¥É¥¢¤¬Î¾³«¤¼°¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÒ³«¤¼°¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£
ÊÒ³«¤¥É¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«¤â
±¿Í¢¼ÖÎ¾Éô¸¡¼Ö¶èÀéÂåÅÄ¸¡¼Ö¤Î¾®ÀîØÆ°ìÃ´Åö¶èÄ¹¤Ï¡Ö¸Î¾ã¤·¤¿¥É¥¢¤ò½¤Íý¤Î¤¿¤á¤Ë¼ÖÎ¾¤«¤é¼è¤ê³°¤·¤Æ±¿¤Ó½Ð¤¹ºÝ¡¢²øÎÏ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿Æ±Î½¤Ç¤â¶ìÏ«¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë½Å¤¿¤¤¤ó¤ä¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Î¤¿¤á¼ÖÂÎ¼«ÂÎ¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢¼ã¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ°È÷¤Î´ðËÜ¤¬³Ø¤Ù¤ë¶µ²Ê½ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¡£
±¿Í¢¼ÖÎ¾Éô¸¡¼Ö¶èÀéÂåÅÄ¸¡¼Ö¤Î¾®ÀîØÆ°ìÃ´Åö¶èÄ¹¡£Â¦ÌÌ¤Ë¡Ö2ÃÊ¾å¾º¼°¡×¤ÎÁë¤¬ÊÂ¤Ö¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
69Ç¯¤Þ¤Ç72Î¾¤¬À½Â¤¤µ¤ì¤¿6000·Ï¤Ï¡¢2019Ç¯¤Þ¤Ç1Î¾¤âÇÑ¼Ö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á´¼ÖÎ¾¤¬¸½Ìò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸åÂàÌò¤¬¿Ê¤ß¡¢¸½»þÅÀ¤Ç4Î¾ÊÔÀ®¤¬2ËÜ¡¢2Î¾ÊÔÀ®¤¬6ËÜ¤Î·×20Î¾¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£20Ç¯¤ËÀÅ²¬¸©¤ÎÂç°æÀîÅ´Æ»¤Ë¾ùÅÏ¤µ¤ì¤¿2Î¾ÊÔÀ®1ËÜ¤Ï¡¢24Ç¯12·î¤Ë±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
6000·Ï¤Î³°´Ñ¤Ï¤Û¤«¤Î°ìÈÌ¼ÖÎ¾¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÀÄ¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥é¥¤¥ó¤ÈÂ¦ÌÌ¤Î¡ÖNANKAI¡×¥í¥´¤ò¼ÖÂÎ¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò´Þ¤à6001ÊÔÀ®¡Ê4Î¾¡Ë¤È¡¢6028ÊÔÀ®¡Ê2Î¾¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï23Ç¯9·î¡¢ÅÐ¾ì»þ¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ÌµÅÉÁõ¡×¤ËÌá¤·¤Æ±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¶¶ËÜ´ó¤ê¤ÎÀèÆ¬¼Ö¡£º¸¤Ï¤Û¤«¤Î°ìÈÌ¼ÖÎ¾¤ÈÆ±¤¸¤¯ÀÄ¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¤Þ¤À¸½Ìò
Æî³¤ÅÅÅ´¤Ï18Ç¯5·î¡¢20Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¡¢6000·Ï¤ò¿·Â¤¼ÖÎ¾¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£2022Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü¤ÎÀâÌÀ»ñÎÁ¤Ç¤Ï25Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¹âÌîÀþ6000·Ï¤ÎÁ´¼ÖÎ¾¤ò¹¹¿·Í½Äê¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´°Á´°úÂà¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·Â¤¼ÖÎ¾¡Ö8300·Ï¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢6000·Ï¤Îµî½¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¸øÉ½»ñÎÁ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï³èÌö¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£
±¿Í¢¼ÖÎ¾Éô¤ÎÂÙÃæÄ¾¼ù²ÝÄ¹Êäº´¤Ï¡¢°úÂà»þ´ü¤ÎÀèÁ÷¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¼ÖÎ¾¿·Â¤¤¬¸å¤íÅÝ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Ê¤Î¤«¡¢ÌµÅÉÁõ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë6000·Ï¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÖÎ¾¤é¤·¤¤¥í¥ó¥°¥·¡¼¥È¤Î¼ÖÆâ¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
ÀéÂåÅÄ¸¡¼Ö¤Î¾®ÀîÃ´Åö¶èÄ¹¤Ï¡ÖÇ¯ÇÛ¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¿Íµ¤¤Ç¡Ø¥È¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î6001¹æ¼Ö¤ÎÀµÌÌ¤À¤±¤Ç¤â»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë¡£¤¹¤´¤¯¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤Ê¤ó¤ä¤Ê¤¢¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
´ØÀ¾¤Ç¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¼ÖÎ¾¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ¾æÉ×¤ÊÂÎ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë°¦ÕÈ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÄ¹À¸¤¤ÎÈë·í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ê¶¶Â¼ µ¨¿¿ ¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ µ¼Ô¡Ë