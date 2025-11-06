米各メディアが今オフのフリーエージェント（ＦＡ）選手のランキングを報じる中、米大リーグ公式サイトも５日（日本時間６日）、トップ３０人のランキングを発表。それぞれの紹介記事が掲載された。

日本人選手ではヤクルトからポスティングシステムでメジャーを目指す村上宗隆内野手が最上位の８位で、フィットする球団としてドジャース、マリナーズ、ヤンキースとしている。

次いでまだ西武がポスティングの利用可否を出していない今井達也投手が１１位。こちらは投手では３番目にランクイン。フィットする球団としてジャイアンツ、メッツ、レッドソックスが挙がっている。

巨人からポスティング利用容認が出た岡本和真内野手は１６位で、フィットする球団はカブス、メッツ、ヤンキース。

現地４日にＦＡになったばかりのカブスの今永昇太投手は２１位ながら、フィットする球団は示されていない。

１位はカブスのカイル・タッカー外野手、２位がレッドソックスのアレックス・ブレグマン内野手、３位がフィリーズのカイル・シュワバー外野手兼ＤＨ。６位まで野手が並び、７位にパドレスのディラン・シース投手が入った。

オリオールズの菅野智之投手、西武からポスティングＯＫが出た高橋光成投手は圏外だった。