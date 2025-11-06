「最大の番狂わせ」「歴史的な大勝」優勝候補イングランドが初戦でまさかの０−３惨敗で世界騒然！「茫然とさせた」【U-17W杯】
いきなりのアップセットが世界に衝撃を与えている。
現地11月４日、U-17ワールドカップのグループステージ第１節で、優勝候補のU-17イングランドはベネズエラと対戦。０−３でまさかの完敗を喫した。
40分に先制点を献上したイングランドは、動揺を隠しきれず、45分にも失点。後半の反撃もままならず、後半アディショナルタイムにも被弾して、万事休した。
開催国カタールのメディア『QATAR TRIBUNE』は「ベネズエラはイングランドを圧勝で破り、人々の注目を集めた」と報道。『GULF TIMES』も、「ベネズエラがイングランドを茫然とさせる」と見出しを打ち、「ベネズエラが優勝候補のイングランドに圧勝で飾った」と驚きをもって報じた。
「グループEで、ベネズエラが並外れた総合力の高いパフォーマンスを見せ、イングランドに３−０で勝利した」
また、ベネズエラのメディア『DEPORTES DIGITAL』 は「歴史的な大勝だ！ベネズエラがU-17ワールドカップの初戦でイングランドを圧倒した」と歓喜に沸いている。
「ベネズエラが優勝候補のイングランドに３−０の圧勝を収め、最大の番狂わせを演じた。この試合では、ローマン・デイビス、ディオネル・フエンテス、アイダー・バリオスがゴールを決めた。この結果により、ベネズエラは勝点３を獲得しただけでなく、効果的な守備と英雄的なプレーを披露し、グループEの有力な首位候補としての地位を確立した」
「スコアには非常に失望している。５、６回は決定的なチャンスを作ったのに（決められず）、それが後で悔やまれることになった」と嘆いたニール・ライアン監督率いるチームは、ショッキングな敗戦から立ち直れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」
現地11月４日、U-17ワールドカップのグループステージ第１節で、優勝候補のU-17イングランドはベネズエラと対戦。０−３でまさかの完敗を喫した。
40分に先制点を献上したイングランドは、動揺を隠しきれず、45分にも失点。後半の反撃もままならず、後半アディショナルタイムにも被弾して、万事休した。
開催国カタールのメディア『QATAR TRIBUNE』は「ベネズエラはイングランドを圧勝で破り、人々の注目を集めた」と報道。『GULF TIMES』も、「ベネズエラがイングランドを茫然とさせる」と見出しを打ち、「ベネズエラが優勝候補のイングランドに圧勝で飾った」と驚きをもって報じた。
また、ベネズエラのメディア『DEPORTES DIGITAL』 は「歴史的な大勝だ！ベネズエラがU-17ワールドカップの初戦でイングランドを圧倒した」と歓喜に沸いている。
「ベネズエラが優勝候補のイングランドに３−０の圧勝を収め、最大の番狂わせを演じた。この試合では、ローマン・デイビス、ディオネル・フエンテス、アイダー・バリオスがゴールを決めた。この結果により、ベネズエラは勝点３を獲得しただけでなく、効果的な守備と英雄的なプレーを披露し、グループEの有力な首位候補としての地位を確立した」
「スコアには非常に失望している。５、６回は決定的なチャンスを作ったのに（決められず）、それが後で悔やまれることになった」と嘆いたニール・ライアン監督率いるチームは、ショッキングな敗戦から立ち直れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」