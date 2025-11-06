「美しいな」「マジでかっこよすぎる」日本代表の鮮やかなブルーが目をひく“新ユニ”に反響！「GKがものすごく強烈」
日本サッカー協会（JFA）が11月６日、『サッカー日本代表2026ホームユニホーム』を発表した。
来年6月に開幕する北中米W杯で着用する新キットのコンセプトは、「HORIZON（水平線）」。胸中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施され、水平線の先にある明るい未来や無限の希望が広がる"最高の景色"を表現している。
また、GKユニホームは「阿修羅」からインスピレーションを得た、大胆かつ力強いデザインとなっている。
新たなユニホームが公開されると、SNS上で多くのファンも反応。以下のような声が上がった。
「マジでかっこよすぎる」
「シンプル！」
「美しいな。現状より良い」
「このユニホームで新たな歴史を」
「青の濃さが気になる〜エンブレム真ん中なの良き」
「爽やかやね」
「結構好きなデザイン」
「キーパーユニの柄すごい！」
「GKユニがものすごく強烈」
「肩のラインがかっこいい」
「青の発色がどんなもんだろうか」
なお選手が初めて着用するのは、11月14日に豊田スタジアムで行なわれるキリンチャレンジカップ2025、ガーナ戦の予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】コンセプトは『水平線』！ 北中米W杯でも着用する日本代表の新ユニホームを特集！
