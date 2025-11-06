小田原競輪場の開設76周年記念G3「北条早雲杯争奪戦」が開幕する。注目は12R特選だ。

地元のエース郡司に期待する。立ち遅れることなく仕掛けて押し切る。中野のカカリ次第で新山のアタマも。穴は単騎の鈴木。

＜1＞郡司浩平 いつも通り普通に練習してきた。自分が前で自力。自力でやりたい気持ちがあるし、松井君にとっても後ろで得るものがあれば。連係のバリエーションも増やせたら。

＜2＞清水裕友 前回の決勝は仕掛けるところで仕掛けられなかった。その反省を生かせたら。少し休んでから練習してきた。小田原は初めて記念の決勝に乗った好きなバンク。自力。

＜3＞新山響平 休みも取ってしっかり練習した。出来は変わらないと思う。中野君へ。連係は4回目かな。

＜4＞成田和也 普段通り、休みも取りつつ練習してきた。調子は変わらず。小田原は久々。北日本3番手。

＜5＞鈴木玄人 直前に風邪をひいたけど、ギリギリ間に合ったかなという感じ。単騎で自力、自在。

＜6＞北津留翼 疲れが残らないようにいつも通りに練習した。33はあまり好きではない。連係ある清水君へ。

＜7＞中野慎詞 世界選手権のチリから30日に帰国して2回だけ鉄フレームで練習した。直前の練習では疲れがあり、本来のパフォーマンスではなかった。自力。

＜8＞三谷将太 基礎的な部分が落ちている感じがあったので、基礎練習をやってきた。自分で前々に。

＜9＞松井宏佑 小田原は走りやすいし相性がいい。初の郡司さんへ。前でやりたい気持ちもあったが、いい経験と思って勉強する。