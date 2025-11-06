ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３２３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式5日（NY時間14:19）（日本時間04:19）
ダウ平均 47408.38（+323.14 +0.69%）
ナスダック 23616.43（+267.79 +1.15%）
CME日経平均先物 51350（大証終比：+820 +1.60%）
欧州株式5日終値
英FT100 9777.08（+62.12 +0.64%）
独DAX 24049.74（+100.63 +0.42%）
仏CAC40 8074.23（+6.70 +0.08%）
米国債利回り
2年債 3.630（+0.054）
10年債 4.155（+0.070）
30年債 4.734（+0.069）
期待インフレ率 2.313（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.673（+0.019）
英 国 4.463（+0.038）
カナダ 3.152（+0.027）
豪 州 4.312（-0.038）
日 本 1.657（-0.008）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.60（-0.96 -1.59%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3990.80（+30.30 +0.77%）
ビットコイン（ドル）
104274.50（+4008.95 +4.00%）
（円建・参考値）
1607万0786円（+617859 +4.00%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
