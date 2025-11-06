NY株式5日（NY時間14:19）（日本時間04:19）
ダウ平均　　　47408.38（+323.14　+0.69%）
ナスダック　　　23616.43（+267.79　+1.15%）
CME日経平均先物　51350（大証終比：+820　+1.60%）

欧州株式5日終値
英FT100　 9777.08（+62.12　+0.64%）
独DAX　 24049.74（+100.63　+0.42%）
仏CAC40　 8074.23（+6.70　+0.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.630（+0.054）
10年債　 　4.155（+0.070）
30年債　 　4.734（+0.069）
期待インフレ率　 　2.313（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.673（+0.019）
英　国　　4.463（+0.038）
カナダ　　3.152（+0.027）
豪　州　　4.312（-0.038）
日　本　　1.657（-0.008）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.60（-0.96　-1.59%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3990.80（+30.30　+0.77%）

ビットコイン（ドル）
104274.50（+4008.95　+4.00%）
（円建・参考値）
1607万0786円（+617859　+4.00%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ