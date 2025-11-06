[11.5 欧州CLリーグフェーズ第4節](Jan Breydelstadion)

※29:00開始

<出場メンバー>

[クラブ・ブルージュ]

先発

GK 29 N. Jackers

DF 4 ジョエル オルドニェス

DF 44 ブランドン・メシェレ

DF 64 K. Sabbe

DF 65 J. Seys

MF 8 フリストス・ツォリス

MF 9 カルロス・フォーブス

MF 15 R. Onyedika

MF 20 ハンス・バナケン

MF 25 A. Stanković

FW 7 ニコロ・トレソルディ

控え

GK 16 D. van den Heuvel

GK 71 A. De Corte

DF 2 Z. Romero

DF 41 ウーゴ・シケ

DF 58 J. Spileers

MF 10 H. Vetlesen

MF 11 シセ サンドラ

MF 62 L. Audoor

FW 17 R. Vermant

FW 19 グスタフ・ニルソン

FW 67 ママドゥ・ディアコン

FW 84 S. Campbell

監督

Nicky Hayen

[バルセロナ]

先発

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 3 アレックス・バルデ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 24 エリック・ガルシア

MF 10 ラミネ・ヤマル

MF 14 マーカス・ラッシュフォード

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 17 マルク・カサド

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 7 フェラン・トーレス

控え

GK 31 ディエゴ・コッヘン

GK 33 Eder Aller

DF 5 パウ・クバルシ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 42 Xavi Espart

MF 20 ダニ・オルモ

MF 22 マルク・ベルナル

MF 27 ドロ・フェルナンデス

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 28 ルーニー・バルドグジ

監督

ハンジ・フリック

