クラブ・ブルージュvsバルセロナ スタメン発表
[11.5 欧州CLリーグフェーズ第4節](Jan Breydelstadion)
※29:00開始
<出場メンバー>
[クラブ・ブルージュ]
先発
GK 29 N. Jackers
DF 4 ジョエル オルドニェス
DF 44 ブランドン・メシェレ
DF 64 K. Sabbe
DF 65 J. Seys
MF 8 フリストス・ツォリス
MF 9 カルロス・フォーブス
MF 15 R. Onyedika
MF 20 ハンス・バナケン
MF 25 A. Stanković
FW 7 ニコロ・トレソルディ
控え
GK 16 D. van den Heuvel
GK 71 A. De Corte
DF 2 Z. Romero
DF 41 ウーゴ・シケ
DF 58 J. Spileers
MF 10 H. Vetlesen
MF 11 シセ サンドラ
MF 62 L. Audoor
FW 17 R. Vermant
FW 19 グスタフ・ニルソン
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 84 S. Campbell
監督
Nicky Hayen
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 31 ディエゴ・コッヘン
GK 33 Eder Aller
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 42 Xavi Espart
MF 20 ダニ・オルモ
MF 22 マルク・ベルナル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 28 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
※29:00開始
<出場メンバー>
[クラブ・ブルージュ]
先発
GK 29 N. Jackers
DF 4 ジョエル オルドニェス
DF 44 ブランドン・メシェレ
DF 64 K. Sabbe
DF 65 J. Seys
MF 8 フリストス・ツォリス
MF 9 カルロス・フォーブス
MF 15 R. Onyedika
MF 20 ハンス・バナケン
MF 25 A. Stanković
控え
GK 16 D. van den Heuvel
GK 71 A. De Corte
DF 2 Z. Romero
DF 41 ウーゴ・シケ
DF 58 J. Spileers
MF 10 H. Vetlesen
MF 11 シセ サンドラ
MF 62 L. Audoor
FW 17 R. Vermant
FW 19 グスタフ・ニルソン
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 84 S. Campbell
監督
Nicky Hayen
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 31 ディエゴ・コッヘン
GK 33 Eder Aller
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 42 Xavi Espart
MF 20 ダニ・オルモ
MF 22 マルク・ベルナル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 28 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります