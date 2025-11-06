マンチェスター・Cvsドルトムント スタメン発表
[11.5 欧州CLリーグフェーズ第4節](エティハド スタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 26 サビーニョ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 6 ナタン・アケ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
DF 82 リコ・ルイス
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 52 オスカー・ボブ
FW 7 オマル・マーモウシュ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 14 マクシミリアン・バイアー
MF 20 マルセル・ザビッツァー
MF 24 ダニエル・スベンソン
MF 26 ユリアン・リエルソン
MF 27 カリム・アデイェミ
FW 9 セール・ギラシ
控え
GK 31 S. Ostrzinski
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 2 ヤン・コウト
DF 28 アーロン・アンセルミーノ
MF 7 ジョーブ・ベリンガム
MF 13 パスカル・グロス
MF 17 カーニー・チュクエメカ
MF 23 エムレ・ジャン
FW 21 ファビオ・シウバ
監督
ニコ・コバチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
