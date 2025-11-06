[11.5 欧州CLリーグフェーズ第4節](エティハド スタジアム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 27 マテウス・ヌネス

DF 33 ニコ・オライリー

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 26 サビーニョ

MF 47 フィル・フォーデン

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

GK 13 マーカス・ベッティネッリ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 6 ナタン・アケ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

DF 82 リコ・ルイス

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 52 オスカー・ボブ

FW 7 オマル・マーモウシュ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[ドルトムント]

先発

GK 1 グレゴール・コベル

DF 3 バルデマール・アントン

DF 4 ニコ・シュロッターベック

DF 5 ラミ・ベンセバイニ

MF 8 フェリックス・ヌメチャ

MF 14 マクシミリアン・バイアー

MF 20 マルセル・ザビッツァー

MF 24 ダニエル・スベンソン

MF 26 ユリアン・リエルソン

MF 27 カリム・アデイェミ

FW 9 セール・ギラシ

控え

GK 31 S. Ostrzinski

GK 33 アレクサンダー・マイアー

DF 2 ヤン・コウト

DF 28 アーロン・アンセルミーノ

MF 7 ジョーブ・ベリンガム

MF 13 パスカル・グロス

MF 17 カーニー・チュクエメカ

MF 23 エムレ・ジャン

FW 21 ファビオ・シウバ

監督

ニコ・コバチ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります