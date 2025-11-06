北海道・小樽警察署は2025年11月5日、公務執行妨害の疑いで沖縄県に住む会社役員の男（62）を現行犯逮捕しました。



男は5日午後4時53分ごろ、小樽市朝里川温泉1丁目の路上で、男性警察官（48）に対し、胸を押したり、胸ぐらをつかむなどの暴行を加え職務を妨害した疑いが持たれています。



事件の発端は、交通整理を巡る口論です。



当時、現場では交通事故があり、片側交互通行にしていました。





警察官の指示で1台の大型トレーラーを一時停止させ、対向車がいなくなったタイミングで動き出すよう指示したところ、大型トレーラーの後ろから男の車が追い越そうとして、車同士が衝突しそうになりました。警察によりますと、その際に男は車から降りてきて「警察官が見えなかったため追い越そうとした」などと主張し、「もう少し見やすい場所で交通整理ができないのか。分かりやすくしろ」と警察に詰め寄り、犯行に及んだということです。男は「今回の逮捕は間違っています。口論しているときに体がぶつかっていることはあるかもしれないが、暴力は振るっていないので警察の仕事も妨害していません」と容疑を否認しています。男は仕事のため北海道を訪れていて、1か月ほど倶知安町内に滞在している最中だったということです。