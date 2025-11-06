フリーアナウンサーの神田愛花（45）が5日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。MCの明石家さんま（70）が明かした冷蔵庫の設定に「一緒に住めない」と伝える場面があった。

今回は「今日から得する20の節約術」と題して放送され、ゲスト出演した神田。「冷蔵庫の温度調節」の話題となり、評論家から「やってますか?」と尋ねられると「やってます。やってます」とうなずいた。

評論家からは冷蔵庫は周辺温度にかなり影響を受けやすいとして「冬は『弱』にしといた方が絶対にいい」と節約になると伝えられた。また「周辺温度22度の場合、『強』から『中』にするだけで年間で2000円近く節約になります」と実験データを紹介された。

これに、さんまは「でも『強』にしといたら、冷たくておいしいけどな」と「強」にしている醍醐味を口にした。神田が「いやぁ…凍っちゃったりしますから。たまに」と伝えると、さんまは「それがええねん」と返して共演者たちはびっくり。

続けて「冷凍庫あんのに、冷蔵庫で凍らせ気味に俺はしてる」と明かされると、神田は「一緒に住めないです…それは一緒に住めない」と苦笑い。さんまも「俺も住みたくないし」と、お断りしてスタジオを爆笑させた。