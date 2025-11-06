ボートレース浜名湖の開設72周年記念「G1浜名湖賞」は4日目を迎える。注目は11Rだ。

原田がどこまで動いてくるかで進入は変わりそう。いずれにしても本命はイン深谷。前半次第では大勝負になる。原田が一つでも内のコースから節イチの伸びで襲いかかる。坪井はそれをけん制しつつ絶妙差し。中田も外せない。

＜1＞深谷知博 ペラは3日目も変えた。足はそれなりで普通。出てる感じはない。全部を上積みしたい。

＜2＞中田竜太 出足はいい。伸びは他とも変わらない。まだ調整の余地はある。

＜3＞船岡洋一郎 特に何もしていないので、足は変わらず悪くないと思います。明日（4日目）も様子をみながら。

＜4＞坪井康晴 直線は瓜生さんとそう変わらないか、自分の方が少しいい。ただ水面が良すぎる時に初動で跳ねるのが気になる。

＜5＞羽野直也 悪い感じはしないけど、比較したら弱いかな。一瞬の行き足はいい。ただ向いてから一瞬流れたし、舟が浮いた原因も分からない。

＜6＞原田幸哉 トータルで自分が一番出てると思う。出足は分からないけど、伸びに関しては誰にも負けない。メンタルも最高です。