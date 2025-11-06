ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２９６ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式5日（NY時間13:18）（日本時間03:18）
ダウ平均 47381.32（+296.08 +0.63%）
ナスダック 23625.61（+276.97 +1.19%）
CME日経平均先物 51390（大証終比：+860 +1.68%）
欧州株式5日終値
英FT100 9777.08（+62.12 +0.64%）
独DAX 24049.74（+100.63 +0.42%）
仏CAC40 8074.23（+6.70 +0.08%）
米国債利回り
2年債 3.623（+0.048）
10年債 4.149（+0.064）
30年債 4.731（+0.066）
期待インフレ率 2.315（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.673（+0.019）
英 国 4.463（+0.038）
カナダ 3.149（+0.024）
豪 州 4.312（-0.038）
日 本 1.657（-0.008）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.75（-0.81 -1.34%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3989.30（+28.80 +0.73%）
ビットコイン（ドル）
104338.19（+4072.64 +4.06%）
（円建・参考値）
1607万7472円（+627553 +4.06%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47381.32（+296.08 +0.63%）
ナスダック 23625.61（+276.97 +1.19%）
CME日経平均先物 51390（大証終比：+860 +1.68%）
欧州株式5日終値
英FT100 9777.08（+62.12 +0.64%）
独DAX 24049.74（+100.63 +0.42%）
仏CAC40 8074.23（+6.70 +0.08%）
米国債利回り
2年債 3.623（+0.048）
10年債 4.149（+0.064）
30年債 4.731（+0.066）
期待インフレ率 2.315（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.673（+0.019）
英 国 4.463（+0.038）
カナダ 3.149（+0.024）
豪 州 4.312（-0.038）
日 本 1.657（-0.008）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.75（-0.81 -1.34%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3989.30（+28.80 +0.73%）
ビットコイン（ドル）
104338.19（+4072.64 +4.06%）
（円建・参考値）
1607万7472円（+627553 +4.06%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ