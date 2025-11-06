NY株式5日（NY時間13:18）（日本時間03:18）
ダウ平均　　　47381.32（+296.08　+0.63%）
ナスダック　　　23625.61（+276.97　+1.19%）
CME日経平均先物　51390（大証終比：+860　+1.68%）

欧州株式5日終値
英FT100　 9777.08（+62.12　+0.64%）
独DAX　 24049.74（+100.63　+0.42%）
仏CAC40　 8074.23（+6.70　+0.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.623（+0.048）
10年債　 　4.149（+0.064）
30年債　 　4.731（+0.066）
期待インフレ率　 　2.315（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.673（+0.019）
英　国　　4.463（+0.038）
カナダ　　3.149（+0.024）
豪　州　　4.312（-0.038）
日　本　　1.657（-0.008）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.75（-0.81　-1.34%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3989.30（+28.80　+0.73%）

ビットコイン（ドル）
104338.19（+4072.64　+4.06%）
（円建・参考値）
1607万7472円（+627553　+4.06%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ