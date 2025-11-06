INI後藤威尊＆佐野雄大が南海難波駅の1日駅長に就任！「制服を着させていただいて、シャキッとしました！」（後藤）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INIの大阪府出身のメンバー後藤威尊と佐野雄大が11月5日、南海難波駅の1日駅長に就任した。

■コラボラッピングを施した「#マジラピ号」が運行中

現在、南海電鉄の創業140周年記念として、特急ラピートとINIのウィンターシングル「THE WINTER MAGIC」（11月19日発売）とのコラボラッピングを施した「#マジラピ号」が運行中。

今回の1日駅長就任はこのコラボを記念したもので、南海電鉄の制服ジャケットと帽子を着用した後藤と佐野は、南海電鉄運輸車両部長の吉田実氏より委嘱状を受け取り、メンバーの姿が大きくラッピングされた#マジラピ号にサインをしたり、実際に運転席に座り運転手体験を行うなど、大興奮。

特急ラピートの出発時間になると、手を高く掲げ“出発進行”の合図を出し、関西国際空港に向けて出発する#マジラピ号に手を振ったり、敬礼で見送った。

1日駅長を終えて、後藤は「めちゃくちゃ楽しく、南海電鉄さんの制服を着させていただいて、シャキッとしました！」とコメント。佐野は「猫背派なんですけど、この制服のおかげで今日1日背筋が伸びていた気がします！」と感想を述べた。

また、実際にラッピングコラボ車両の #マジラピ号を見て、後藤は「特急ラピートは昔からブルーで統一されたデザインが特徴的でオシャレでしたが、今回INIとのコラボでかわいさが生まれた気がします！INIと特急ラピートのコラボは良いケミストリーが生まれたと思います」とコメント。

佐野は「とにかく目立つ！ 色もとてもかわいいですし、この車両がいろんなところを走ることを考えたとき、うれしくてたまらない。見つけると良いことが起こります！」と明るくコメントした。

特急ラピートとは、関西国際空港と難波を結び、デビューから約30年間で国内外から多くのお客さまを迎えてきた伝統的な車両。今回のコラボレーションは、このラピートに多様なメンバーがグローバルに活躍するINIのマジカルなラッピングを施すことで、南海電鉄の歴史と伝統を次世代に引き継ぎながら、未来に向けてさらなる進化を目指していくという創業140周年の思いが込められている。

なお。#マジラピ号は、2026年1月中頃まで運行予定。

