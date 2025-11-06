フリーアナウンサーの神田愛花（45）が5日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。スタジオが驚く節約術を明かした。

今回は「今日から得する20の節約術」と題して放送され、ゲスト出演した神田。「窓の結露」の話題となり、結露予防として水約100ミリリットルに食器用洗剤を小さじ1杯入れて雑巾などに含ませて拭くことで水滴がつきにくいと説明された。

これに、神田は「でも我が家はその結露の水を使ってます」と結露を利用して節約していることがあるとした。それは「フローリングなんですけど、結露が凄いたまった時に雑巾にそのお水含ませて。それで床拭いてます」と、床拭き用の水として利用していると明かした。

この節約術にスタジオは驚きの声に包まれ、磯野貴理子は「大丈夫?それ?結露ってキレイなんですか?」と疑問を口にした。神田は「窓ガラスだからキレイなんじゃないですか?」と、そこまで把握はしていない様子だった。

評論家からは「そこがカビてなければ…まだあれなんですけど」とし「ちょっと…そこがカビていると、そのカビをお家全体に塗り広げているような状態にはなります」と警鐘も唱えた。