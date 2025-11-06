元お笑いコンビ「ロンドンブーツ1号2号」の田村淳（51）が5日、都内で著書「田村淳のお城の歩き方〜マンガでタイムスリップ！対決！！日本の名城〜」（マイクロマガジン社）の発売記念会見を開催。今月1日に復帰した「ダウンタウン」の松本人志（62）について言及した。

1日に始動したダウンタウンによる配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」について話題が及ぶと、淳は「僕は入れてますよ。会員登録しました」と告白。同日はキャンプに出かけていたといい「キャンプ場で生配信を見ていたら、後ろに人がたくさん集まってきて。20人くらいで松本さんの第一声を見るという。昔の力道山を見るような感じで見ていました」と回想。「亮さんが不祥事で謹慎を経て戻ってきたときのトークライブで、お客さんに“おかえりー！”と言われて号泣していたんですよ。“おかえり”という言葉に松本さんも感極まったんだろうなと思って見ていました」と、観客からの大歓声を浴び感極まった松本をかつての相方に重ねつつ振り返った。

ダウンタウンプラスへの自身の出演の可能性を問われると「オファーがあったら、そのときに考えます」と答えた。