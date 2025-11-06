元お笑いコンビ「ロンドンブーツ1号2号」の田村淳（51）が5日、都内で著書「田村淳のお城の歩き方〜マンガでタイムスリップ！対決！！日本の名城〜」（マイクロマガジン社）の発売記念会見を行った。

日本各地の城を巡り、松江城や姫路城など国内13の城で観光大使などを務める大の城好きで知られる。「テレビ番組などでお城の解説をする中で、もっと入門書的なものを作れないかというお話しをいただいた。とても分かりやすく書けて、入門書としてはとてもいい本ができたと思います」と著書の仕上がりに満足げな表情を見せた。

漫画などを交えながら、ポップなイラストでお城をについて解説。淳自身もデフォルメされた姿で漫画に登場する。漫画化された自身の姿に対しては「歯がでけえなとは思いました」と苦笑い。「でも僕のこの色つきサングラスを、時代に合わせてヒモでかけさせてくれている。書いてくれた方は大変だっただろうなと思う。歯以外は満足しています」と話した。

6月24日放送のテレビ朝日「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）の生放送で、田村亮（53）とのコンビ解散を発表。解散後は「もうロンブーって名乗れないんだよなと、寂しい思いもある。サインもスカスカなので新しいサインを募集中」と、寂しさとともにコンビを名乗れないことでサインが味気ないものになっていることを明かしていた。

そこで、自身のオンラインコミュニティーで新しいサインを募集。その中で最もかっこよかったデザインを採用した。新サインは、7日と12日に行われる同書籍のサイン本お渡し会で初お披露目となる。「今までは“ロンドンブーツ淳”というサインだっけど、もうロンドンブーツが使えない。“田村淳”と、田んぼの田と村を崩しながら書いて。よろいやかぶとをイメージしながら書いたので、かっこいいサインになっていると思います」と手応え十分だ。

コンビ解散から約4カ月が経ち、「寂しさはまるでないんですよ」と今は吹っ切れた様子。先日、亮やその家族らを自宅に招き「ロンドンブーツお疲れ様会」を開催したという。「その時に思い出話をして“こんな長い年月やってきたのに、あっさり解散するのは寂しいな”というのはありましたけど、翌日にはすぐ日常に戻りました」と話した。