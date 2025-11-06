INI後藤威尊＆佐野雄大、1日駅長に就任 コラボ車両“マジラピ号”に興奮「背筋が伸びていた気がします」
【モデルプレス＝2025/11/06】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の後藤威尊と佐野雄大が、南海電鉄140周年×INI WINTER SINGLE「THE WINTER MAGIC」のコラボレーションを記念し、南海難波駅の1日駅長に就任した。
【写真】INIメンバー、制服姿で敬礼ポーズ
デビュー5周年目に突入した11人組グローバルボーイズグループINI。現在南海電鉄の創業140周年記念として特急ラピートとINIのWINTER SINGLE「THE WINTER MAGIC」とのコラボラッピングを施した＃マジラピ号が運行中だ。特急ラピートとは、関西国際空港と難波を結び、デビューから約30年間で国内外から多くの客を迎えてきた伝統的な車両。今回のコラボレーションは、このラピートに多様なメンバーがグローバルに活躍するINIのマジカルなラッピングを施すことで、南海電鉄の歴史と伝統を次世代に引き継ぎながら、未来に向けてさらなる進化を目指していくという創業140周年の思いが込められている。
ラッピングラピートの運行を記念して、11月5日に大阪府出身のメンバーである後藤と佐野が、南海難波駅の1日駅長に就任。南海電鉄の制服ジャケットと帽子を着用した2人は、南海電鉄運輸車両部長の吉田実氏より委嘱状を受け取り、メンバーの姿が大きくラッピングされた＃マジラピ号にサインをしたり、実際に運転席に座り運転手体験を行ったりと、興奮している様子を見せた。特急ラピートの出発時間になると、手を高く掲げ“出発進行”の合図を出し、関西国際空港に向けて出発する「マジラピ号」に手を振ったり、敬礼で見送った。
1日駅長を終えて、後藤は「めちゃくちゃ楽しく、南海電鉄さんの制服を着させていただいて、シャキッとしました！」とコメント。佐野は「猫背派なんですけど、この制服のおかげで今日1日背筋が伸びていた気がします！」と感想を述べた。
また、実際にラッピングコラボ車両＃マジラピ号を見て、後藤は「特急ラピートは昔からブルーで統一されたデザインが特徴的でオシャレでしたが、今回INIとのコラボで可愛さが生まれた気がします！INIと特急ラピートのコラボは良いケミストリーが生まれたと思います」と口に。佐野は「とにかく目立つ！色もとても可愛いですし、この車両がいろんなところを走ることを考えたとき、嬉しくてたまらない。見つけると良いことが起こります！」と明るく語っていた。
INIは、11月19日に初のWINTER SINGLE「THE WINTER MAGIC」をリリース。2024年リリースした6TH SINGLE「THE FRAME」以来、2年連続のミリオンシングル認定に向けて、日々邁進中だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】INIメンバー、制服姿で敬礼ポーズ
◆後藤威尊＆佐野雄大、1日駅長に就任
デビュー5周年目に突入した11人組グローバルボーイズグループINI。現在南海電鉄の創業140周年記念として特急ラピートとINIのWINTER SINGLE「THE WINTER MAGIC」とのコラボラッピングを施した＃マジラピ号が運行中だ。特急ラピートとは、関西国際空港と難波を結び、デビューから約30年間で国内外から多くの客を迎えてきた伝統的な車両。今回のコラボレーションは、このラピートに多様なメンバーがグローバルに活躍するINIのマジカルなラッピングを施すことで、南海電鉄の歴史と伝統を次世代に引き継ぎながら、未来に向けてさらなる進化を目指していくという創業140周年の思いが込められている。
◆後藤威尊＆佐野雄大“マジラピ号”に興奮「見つけると良いことが起こります」
1日駅長を終えて、後藤は「めちゃくちゃ楽しく、南海電鉄さんの制服を着させていただいて、シャキッとしました！」とコメント。佐野は「猫背派なんですけど、この制服のおかげで今日1日背筋が伸びていた気がします！」と感想を述べた。
また、実際にラッピングコラボ車両＃マジラピ号を見て、後藤は「特急ラピートは昔からブルーで統一されたデザインが特徴的でオシャレでしたが、今回INIとのコラボで可愛さが生まれた気がします！INIと特急ラピートのコラボは良いケミストリーが生まれたと思います」と口に。佐野は「とにかく目立つ！色もとても可愛いですし、この車両がいろんなところを走ることを考えたとき、嬉しくてたまらない。見つけると良いことが起こります！」と明るく語っていた。
INIは、11月19日に初のWINTER SINGLE「THE WINTER MAGIC」をリリース。2024年リリースした6TH SINGLE「THE FRAME」以来、2年連続のミリオンシングル認定に向けて、日々邁進中だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】