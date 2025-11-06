timelesz寺西拓人＆橋本将生、つや肌際立つ新ビジュアル公開 撮影中も仲睦まじげにトーク
【モデルプレス＝2025/11/06】timelesz（タイムレス）の寺西拓人と橋本将生がアンバサダーを務めるスキンケアブランド「キールズ」のホリデービジュアルが公開。あわせて、2人のインタビューコンテンツやメイキング映像も公開された。
【写真】寺西拓人＆橋本将生、輝く素肌に接近 2人の仲睦まじい姿
同商品のルーツである古き良きニューヨークから着想を得た上質なバーガンディのカラーパレットにアンティークゴールドをアクセントに。そして、ホリデーらしいゴールドに輝く星とともに寺西・橋本のつややかなヘルシースキンが際立つビジュアルが公開された。また、インタビューシリーズ「KIEHL’S TALK EPISODE 3」では、2人のトークや掛け合い、メッセージなど魅力たっぷりの内容が配信される。
さらに、寺西・橋本のホリデービジュアル・インタビュー撮影時のメイキング映像も公開。わくわく感のあるNYのホリデーパーティーからインスパイアされた撮影セットの中、2人のキラキラ輝く肌、そして仲睦まじい2人の姿をキャッチ。ホリデーシーズンらしく楽し気な現場の雰囲気を感じることができる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆寺西拓人＆橋本将生、ヘルシースキン際立つビジュアル公開
◆寺西拓人＆橋本将生、 撮影中も仲睦まじげにトーク
