柏木由紀のコスメブランド「upink」、マツキヨと初コラボ「納得のいく自信作」
タレントの柏木由紀（34歳）が11月4日、「muice」×「upink」×「matsukiyo」のコラボ新商品発表会に登壇。コラボアイテムの初お披露目とトークセッションを行った。
美容系動画クリエイター・かわにしみきがプロデュースするコスメブランド「muice（ミュアイス）」と、自身のメイクテクニックがSNSで話題を集める柏木由紀がプロデュースするコスメブランド「upink（ユーピンク）」、マツキヨココカラのプライベートブランド「matsukiyo」がコラボ。12月1日より2商品を全国のマツキヨ、ココカラファインで数量限定発売する。
柏木は「『upink』も、これまではバラエティーショップでしか手に入らないブランドでした。今回『matsukiyo』ブランドとコラボしたことで、皆さんのお近くにあるマツキヨココカラさんでも手に取ってもらえるのが嬉しいです。 『upink』として初めてのブランドコラボですが、納得のいく自信作になっていますので、ぜひ店頭でチェックしてみてください！」とアピール。
“高保湿×高密着”でツヤめくリップに仕上がる「muice」の人気プランパー「ちゅるリップランパー」から登場するのは、柏木が監修したカラー「MC00 ピンクバレ リーナ」。柏木は「“upinkらしさ”を意識した上品な淡いピンクベージュをベースに、青ラメを中心に多色ラメをふんだんに入れた色味で、粘膜カラーのようなナチュラルな発色を追求しました」とこだわりを紹介し、「『ちゅるリップランパー』はカラー展開が豊富なので、これまでにないカラーを探すのが大変でした」と開発秘話も語った。
また、「upink」を代表する人気のアイドル級マスカラ「フェアリーカールマスカラ」からは、かわにしみきが監修したカラー「カシスブラウン」が登場。かわにしは、カラーのこだわりを「普段使いしやすいカラーかつ、秋冬に使いやすいカラーがいいなと思い、ほんのり赤みがかったブラウンカラーにしました」と紹介。また、このカラーは、実はかわにし自身のヘアカラーから生まれた色味であるという秘話が明かされると、柏木は「初耳でした！」と驚きつつ、「これまで『upink』のマスカラは王道のブラックとブラウンブラックしかなかったですし、私自身もカラーマスカラを使う機会があまりなかったので、今回かわにしさんとコラボしなければ『upink』からカラーマスカラが発売されることはなかったと思います。今日のメイクでも使っているくらい、すごく気に入っています！」とコメントした。
美容系動画クリエイター・かわにしみきがプロデュースするコスメブランド「muice（ミュアイス）」と、自身のメイクテクニックがSNSで話題を集める柏木由紀がプロデュースするコスメブランド「upink（ユーピンク）」、マツキヨココカラのプライベートブランド「matsukiyo」がコラボ。12月1日より2商品を全国のマツキヨ、ココカラファインで数量限定発売する。
“高保湿×高密着”でツヤめくリップに仕上がる「muice」の人気プランパー「ちゅるリップランパー」から登場するのは、柏木が監修したカラー「MC00 ピンクバレ リーナ」。柏木は「“upinkらしさ”を意識した上品な淡いピンクベージュをベースに、青ラメを中心に多色ラメをふんだんに入れた色味で、粘膜カラーのようなナチュラルな発色を追求しました」とこだわりを紹介し、「『ちゅるリップランパー』はカラー展開が豊富なので、これまでにないカラーを探すのが大変でした」と開発秘話も語った。
また、「upink」を代表する人気のアイドル級マスカラ「フェアリーカールマスカラ」からは、かわにしみきが監修したカラー「カシスブラウン」が登場。かわにしは、カラーのこだわりを「普段使いしやすいカラーかつ、秋冬に使いやすいカラーがいいなと思い、ほんのり赤みがかったブラウンカラーにしました」と紹介。また、このカラーは、実はかわにし自身のヘアカラーから生まれた色味であるという秘話が明かされると、柏木は「初耳でした！」と驚きつつ、「これまで『upink』のマスカラは王道のブラックとブラウンブラックしかなかったですし、私自身もカラーマスカラを使う機会があまりなかったので、今回かわにしさんとコラボしなければ『upink』からカラーマスカラが発売されることはなかったと思います。今日のメイクでも使っているくらい、すごく気に入っています！」とコメントした。