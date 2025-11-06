柏木由紀、もし10秒しかないとしたら…“マツキヨで絶対に買うもの”は？
タレントの柏木由紀（34歳）が11月4日、「muice」×「upink」×「matsukiyo」のコラボ新商品発表会に登壇。「もしも10秒しかないとしたら、マツキヨで絶対に買うものは何？」との質問に答えた。
美容系動画クリエイター・かわにしみきがプロデュースするコスメブランド「muice（ミュアイス）」と、自身のメイクテクニックがSNSで話題を集める柏木由紀がプロデュースするコスメブランド「upink（ユーピンク）」、マツキヨココカラのプライベートブランド「matsukiyo」がコラボ。12月1日より2商品を全国のマツキヨ、ココカラファインで数量限定発売する。
トークセッションでは、「もしも10秒しかないとしたら、マツキヨで絶対に買うものは何？」をテーマにトークを展開。かわにしは「強力洗浄剤」を選択し、その理由を「トイレにかけて数分待つだけで綺麗になるので、これはみんなにプレゼントしたいくらい大好きな商品。ドラッグストアに行ったら必ず買うようにしています」と話し、コスメプロデューサーの意外な一面を見せた。
一方、柏木は「『matsukiyo』オリジナルののど飴」を選択。「種類がたくさんあって、それぞれにビタミンや鉄分などの成分も入っているんです。袋にチャックがついていて持ち運びにも便利なのでお気に入りです」と、のど飴を常備してのどケアを欠かさないと話した。
