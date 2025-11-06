東京六大学野球リーグ・慶大の４番を務めた常松広太郎外野手（４年＝慶応湘南藤沢）が、カブスとのマイナー契約で合意に達したことが５日、分かった。

常松は１８５センチ、８９キロの恵まれた体格を誇る右の強打者。今春のリーグ戦では３本塁打を放つなど、慶大の主軸として活躍してきた。９月にはプロ志望届を提出し、１０月２３日のドラフト会議で指名を待ったが、吉報は届かなかった。

だが、カブスはその潜在能力に注目。マイナー契約のオファーが届いた。米ニューヨーク州で育った帰国子女でもある常松は、ビジネスの世界にも興味を抱いており、米金融業界大手のゴールドマン・サックスから内定を得ていたが、野球継続を決めた。海の向こうでのチャレンジに注目だ。

◆常松 広太郎（つねまつ・こうたろう）２００３年１０月２７日、横浜市生まれ。２２歳。父の仕事の都合で米ニューヨーク州で育つ。慶応湘南藤沢中から慶応湘南藤沢を経て、慶大では３年春にリーグ戦初出場。通算３７試合で１３３打数３５安打の打率２割６分３厘、４本塁打、１９打点。好きなプロ野球選手は阪神・佐藤輝明。好きな言葉は「粗にして野だが卑ではない」。１８５センチ、８９キロ。右投右打。