パドレスは４日（日本時間５日）、ダルビッシュ有投手（３９）が右肘の内側側副靱（じん）帯修復手術を受けたと発表した。２０１５年に続いて自身２度目。回復には一般的に１２〜１５か月を要するため、侍ジャパンの精神的支柱として２３年大会の優勝に貢献した来年３月のＷＢＣを含めた４０歳シーズンは全休し、復帰は４１歳となる２７年になる見通し。超異例のチャレンジとなる。

ダルビッシュがキャリア２度目の右肘靱帯手術に踏み切った。Ｘに「２０２６年シーズンは試合で投げることができません。また気持ちよくボールが投げられるようにリハビリを頑張ります」と再起への意欲を記した。

球団発表によると、靱帯を再建するトミー・ジョン（ＴＪ）手術とは違い、人工靱帯を用いて元の靱帯を縫合して補強するもので、テキサス州アーリントンのマイスター医師によって先月２９日に執刀され、成功した。指の屈筋腱（けん）の修復も同時に受けた。ＴＪ手術より回復期間が短く済むが、それでも来季は全休。４１歳となる２７年の復帰を目指すことになった。

日米通算２０８勝のレジェンドも、メジャーでの１４年のキャリアは痛みとの闘いでもあった。レンジャーズ時代の１５年にはＴＪ手術を受けてシーズンを全休。カブス時代の１８年には右上腕三頭筋の腱炎で負傷者リスト（ＩＬ）入りし、再検査で右肘の炎症などが判明したため、右肘の関節鏡視下手術を受けた。パドレスでは２３年オフには骨棘（こっきょく）治療のためコルチゾン注射を受けている。

今季も右肘の炎症のためＩＬで開幕を迎えて７月に復帰。肘を下げてサイドスローに近い新フォームでローテを守ったが、１５登板で５勝５敗、防御率５・３８と本来の投球はできなかった。ワイルドカードシリーズでカブスに敗退した際は「本当にいっぱいいっぱいだった。とにかく疲れた」と語っていた。

２３年２月にパ軍と６年契約を結び、２８年まで契約期間はあと３年残っている。それでもリスクを負いながら、手術が復活への最善の道と判断した。出場が期待されたＷＢＣでも、ダルビッシュの投球は見られない。キャリア終盤の１年半をかけ、本来の自分の投球を取り戻すために大きな決断を下した。

◆４０代で復帰した主なＮＰＢの選手

▽清原和博（オリックス）４０歳シーズンとなる２００７年、２月と７月に左膝を２度の手術。プロ入り初の出場なしに終わったものの、翌年は主に代打で２２試合に出場。１０月１日ソフトバンクとの引退試合に４番・指名打者でフル出場し、現役最後の安打をマーク。

▽山本昌（中日）１１年２月のキャンプ中に右足首を捻挫。損傷した靱帯の修復手術を受け４６歳のシーズンを棒に振ったが、翌年に復帰して３勝、１３年も５勝。１４年に最年長の４９歳で勝利投手、１５年にはプロ野球で唯一の５０歳で出場した選手になる。

▽岩瀬仁紀（中日）１５年に左肘の故障で登板なし。４１歳のシーズンだった。翌年は１５試合、１７年には５０試合、１８年にも４８試合に投げて通算１００２試合登板に４０７セーブは、ともに現在もプロ野球記録。

◆高齢投手の手術からの復活例 Ｊ・バーランダー（現ジャイアンツ）はアストロズ時代に３７歳でトミー・ジョン手術を受け、３９歳の２２年に復帰して最多勝、最優秀防御率と復活し、３度目のサイ・ヤング賞に輝いた。メッツで守護神だったＪ・フランコは０２年に４１歳でトミー・ジョン手術を受け、翌年に復帰し４４歳まで現役を続けた。