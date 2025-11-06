µð¿Í¡¦½Å¿®¿µÇ·²ð¤¬°úÂà¡¡£±£°·î¤ËÀïÎÏ³°¡¡¸½ÌòÂ³¹Ô´õË¾¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ê¤¯¡Ä£³£²ºÐµð¿Í°ì¶Ú£±£°Ç¯
¡¡º£µ¨¤Þ¤Çµð¿Í¤Ë£±£°Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿½Å¿®¿µÇ·²ð³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤¬£µÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££±£°·î£¶Æü¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£Î£Ð£ÂµåÃÄ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤¯·èÃÇ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÂ¾Ê¬Ìî¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ò¸¡Æ¤¤âÃÇÇ°¡£º£¸å¤Ï¾ÜºÙ¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡Ö²¿¤«¼«Ê¬¤Ç»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ê¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·¤¿¤ÊÆ»¤ËÊâ¤ß½Ð¤¹¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£±·³¤Ç¥×¥íºÇ¾¯£±£°»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£²·³¤ÇÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê¸Î¾ã¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤Ï¤Þ¤ÀÆ°¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤¯¸·¤·¤¤¤Ê¤È¡£°úÂà¤À¤Ê¤È¡£¼¡¤Ë¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡£±£¹Ç¯¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£°£¶»î¹ç½Ð¾ì¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£½ÓÂ¤òÉð´ï¤ËÄÌ»»£·£°ÅðÎÝ¡£¤·¤Ó¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ÎÂåÁö¤âÂ¿¤¯·Ð¸³¤·¤¿¡£¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢ÆóÅð¤ÎºÝ¤ËÂ¤«¤é³ê¤ë¤è¤ê¤â¤ï¤º¤«¤ËÂ®¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢£±£¹Ç¯¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¡£¸Î¾ã¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤¬¡¢°ì¤Ä¤ÎÅðÎÝ¤ËÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ë³Ð¸ç¤Ç´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¤â»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï£²£³Ç¯£¶·î£±£¶Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤òµó¤²¤¿¡££²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¹²óÌµ»àÆóÎÝ¡¢¼òµï¤«¤é±¦Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£Â³¤¯ºäËÜ¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÆóÅð¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤ÇÅðÎÝ¤·¤¿¤é¥²¥Ã¥Ä¡¼¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤È¡£¹Ô¤±¤¿¤é¹Ô¤±¡Ê¤Î¥µ¥¤¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦Ãæ¤ÇÅðÎÝ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ËÍ¦¿Í¤µ¤ó¤¬µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é£³¥é¥ó¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»Å»ö¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤¿»î¹ç¤Ç¤¹¤Í¡×¡£Âç´¿À¼¤È¶½Ê³¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ç£Æ£Á¸¢¤â¼èÆÀ¤·¤¿¡£µð¿Í°ì¶Ú¡¢£±£°Ç¯´ÖÁö¤êÈ´¤±¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢Âè£²¤Î¿ÍÀ¸¤âÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡½Å¿®¡¡¿µÇ·²ð¡Ê¤·¤²¤Î¤Ö¡¦¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡Ë£±£¹£¹£³Ç¯£´·î£±£·Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦º´ÁÒ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££³£²ºÐ¡£Áá¼Â¡¢ÁáÂç¤ò·Ð¤Æ£²£°£±£µÇ¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¡££±£¸Ç¯¤ËÃæÆü¡¦¾¾ºäÂçÊå¤«¤é¥Ê¥´¥ä£Ä¤Ç¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¡££±·³¤Ç¤ÏÄÌ»»£µ£¸£µ»î¹ç¤Ç£±£¸£¹°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬¡¢£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£µ£µÂÇÅÀ¡¢£·£°ÅðÎÝ¡££±£·£³¥»¥ó¥Á¡¢£·£´¥¥í¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡£