元ＮＧＴ４８で女優の本間日陽が５日、東京・赤坂の日枝神社で晴れ着姿をお披露目した。

このほど「令和８年度 日枝神社はつもうでイメージキャラクター」に就任。女優の先輩・小芝風花、高橋ひかるらも経験してきた大役で、決まった時の心境を「本当にビックリしました。日枝神社はすごい歴史もありますし、本当に務まるのかなという思いが一番に来ました」。本間は昨年イメージキャラクターを務めたＹｏｕＴｕｂｅｒのひまひまの姿が印象に残っているそうで「私もひまちゃんのように明るくみんなを照らせるような存在になりたいと思っています」と意気込んだ。

この日はサーモンピンクの振り袖を着用。スタッフが選んだというが「サーモンピンクぽい色で、私の地元、新潟県村上市は鮭（サケ）が有名なので、そんなところにもかかっているような気がして嬉（うれ）しいです」と地元愛を爆発。「今日来る前にこの色の振り袖がいいなと思ってきたので、念願かなったって感じです」と喜んだ。

本間の鮭愛も止まらなかった。「春に鮭の稚魚を放流したり、あとはおじいちゃんと一緒に塩引き鮭を作ったり、毎年祖父が作った塩挽き鮭を正月に食べるのが恒例。おじいちゃんの作った塩引き鮭とおばあちゃんが作ったいくらのしょうゆ漬けで新米を食べるっていうのが恒例」。

今年はこれまでと同じく家族と過ごす年末年始を望む一方で、「日枝神社のイメージキャラクターにならせていただいたので、今年は東京で年を越すのもいいな。日枝神社で初詣できたらいいなと思っている」と明かした。

２０２５年は「挑戦の多い１年」。歌手の小林幸子らと「魂神楽」に出演。新たに神楽、コンテンポラリーダンスに取り組み「ステージに上がるのは楽しいなと思ったし、日本の文化を直に感じられて良い経験になりました」と笑顔。一方で来年に向けては「アイドルを卒業してから今まで歌ったことがなくて。また歌が歌えたら良いなと思うようになった。来年はお仕事で歌う機会があったら挑戦してみたい」。女優としても「イメージを覆せるような役をやりたい。連続殺人犯とか」と目標を語った。