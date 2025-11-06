タレントの田村淳が５日、都内で書籍「田村淳のお城の歩き方 〜マンガでタイムスリップ！ 対決！！ 日本の名城〜」（１７６０円、マイクロマガジン社）発売記念記者会見を行い、１日に配信が開始したダウンタウンのインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」を見た感想を語った。

同書は７日に発売される淳による初のお城ガイド本。日本各地のお城を巡り、数多くのお城観光大使としても活躍する淳が、日頃から提唱している「足軽目線」で、城の構造を観察していくストーリー。お城の入門書となっている。

７日には東京・芳林堂書店高田馬場店で、１２日には大阪・ＴＳＵＴＡＹＡ ＥＢＩＳＵＢＡＳＨＩでそれぞれサイン本お渡し会＆ツーショット撮影イベントを行う予定。

今年６月に田村亮とのお笑いコンビ「ロンドンブーツ１号２号」を解散した淳。これまでは「ロンドンブーツ 淳」というサインだったが、今回は新たに「田村淳」としてのサインを書いた４００冊のサイン本を用意したという。デザインについては「鎧（よろい）とか兜（かぶと）をイメージしたかっこいいもの」とお城にちなんだものであるという。

コンビ解散後、「新しいサインを書いたのは今回が初めて」だといい、「オンラインコミュニティのメンバーに新しいサインどんなサインがいいかというのを募集して、一番かっこいいサインを僕が今、練習して書けるようになった。４００冊書いていくと、書いていく間に仕上がっていくんですよね。だから、前半と後半はちょっと違う形になっています」とピンの田村淳として初々しさものぞかせた。

コンビ解散後約４か月がたち、「さみしさはまるでない」と話した淳だが、今月１日にインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」で復帰した松本人志には、相方の亮を重ねて見ていたという。

ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋について「会員登録してます」と自ら明かし、「その日（１日）はたまたまキャンプに行っていたので、キャンプ場で僕が見ていたら後ろに人がたくさん集まってきて、２０人ぐらいで、松本さんの第一声を見るっていう。昔の力道山を見るような感じで見ました」と松本復帰当日を振り返った。

復帰の配信について「第一声、（松本が）すごくなんか感極まっている感じがあった。うちも昔の相方の田村亮さんが、不祥事で謹慎期間を経て戻ってきたときのトークライブで、お客さんに『おかえり』って言われたときに号泣してたんですよ。だから、『おかえり』って言葉に、松本さんもやっぱり感極まったんだろうな、っていうふうな感じで見てましたね」と感想を述べた。

淳は「しばらくは登録して見ていようと思います。面白かったんで」と話し、出演可能性については「オファーがあったらそのとき考えます。そのときの状況とか見ながら」と笑った。