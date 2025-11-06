吉沢亮、仕事前はサウナに没頭 池田エライザと『ポケモン』通信対戦！新CM第2弾公開
俳優の吉沢亮と池田エライザが、新作ゲーム『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』のテレビCM第2弾に出演した。新CM「ぜってー集まろ！篇｜『Pokemon LEGENDS Z-A』」が８日より全国で放送され、YouTubeチャンネルにて先行公開された。
【動画】ガチ対戦する吉沢亮VS池田エライザ！『ポケモン』バトルの新CM映像
今回のCMでは、吉沢と池田が、自宅での通信対戦に没頭する日常を描いている。吉沢が部屋で『Pokemon LEGENDS Z-A』のミアレシティを散策するシーンから始まり、画面越しの友人たちとリアルタイムでやりとりをしながら、和気あいあいと盛り上がる様子が印象的。
少し遅れて池田が「お待たせ〜」とゲームチャットに４人目として参加すると、４人での通信対戦「Z-A Battle Club」がスタート。それぞれが真剣な表情で操作に集中し、勝負の行方に一喜一憂する姿を見ることができる。ポケモンが進化を超えた進化「メガシンカ」をする場面では、盛り上がりが最高潮に。最後に吉沢と池田が「ぜってー集まろ！」と締めくくり、仲間とつながる楽しさを魅力的に伝えている。
CM撮影後の感想について、吉沢は「ナチュラルな反応ができて、すごく楽しい撮影でした！」と語り、『Pokemon LEGENDS Z-A』を純粋に楽しんだ様子。池田も「本当の自分のリアクションをCMで出すのは新鮮で贅沢な仕事です」とコメントし、自身の楽しむ様子がそのまま映像に表現されたことを喜んだ。
ミアレシティでの冒険やポケモン勝負に没頭する姿を描いた本CMにちなんで、最近“没頭していること”について聞くと、吉沢は「サウナが好きで、舞台の仕事の時とかは公演前にサウナにいって体を温めてから、(仕事に)行ったりしています」と、仕事前のルーティーンになるほど没頭していると明かした。池田は「ジムによく行っていますね。自分の体重を使って、筋肉の位置を整えるピラティス的なことに重きを置いたトレーニングが好きです」と打ち明けた。
