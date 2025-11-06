SixTONES、初の5大ドームツアー映像作品が1stから6作連続映像3部門同時1位 史上2組目【オリコンランキング】
SixTONES初の5大ドームツアーを収めた最新音楽映像作品『YOUNG OLD』が、11月6日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で3部門同時1位を獲得。オリコン史上2組目となる「1st音楽映像作品から6作連続映像3部門同時1位」【※1】を記録した。
【写真】GOLD殿をバックに…！豪華絢爛なパフォーマンスをしたSixTONES
初週売上は、DVD：6万5951枚、Blu-ray Disc（以下BD）：14万3599枚で、「週間DVDランキング」と「週間BDランキング」ともに1位に初登場。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においても、合計売上：20万9550枚で1位に。史上2組目となる1st音楽映像作品から6作連続で初週売上20万枚超えを達成した【※2】 。
本作は、2025年1月から4月にかけて開催された同名ドームツアーより、1月27日に行われた東京公演最終日の模様を映像化した作品。「オリコン週間アルバムランキング」（2025年1月27日付）で1位を獲得したSixTONESの5thアルバム『GOLD』を携えたツアーで、初回盤・通常盤の2形態で発売された。
初回盤には、各公演のMCダイジェストやビジュアルコメンタリーに加え、東京公演最終日で披露された全楽曲のライブ音源を収録した特典CDが付属。通常盤には、福岡・大阪・北海道・愛知の各公演で「会場別曲」として披露された4曲のパフォーマンス映像や、ツアードキュメントが収録されている。
【※1】「1st音楽映像作品からの連続3部門同時1位獲得作品数」※※達成順 ※再デビュー、派生ユニットは除く／1位：King & Prince（8作）、2位： SixTONES（6作）、3位：欅坂46、Snow Man（5作）
【※2】「1st音楽映像作品からの連続初週売上20万枚超え作品数」記録／1位：King & Prince、SixTONES（6作）、3位：Snow Man（5作）
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
BDランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月10日付：集計期間：2025年10月27日〜11月2日）＞
