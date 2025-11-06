KANA-BOON「シルエット」が急上昇ランキング1位 5大ドームツアー開催中のMrs. GREEN APPLEが4作ランクイン【オリコンランキング】
ロックバンド・KANA-BOON(カナブーン）「シルエット」(2014年11月CDシングルリリース／テレビアニメ『NARUTO-ナルト-疾風伝』(テレビ東京系）オープニングテーマ）が、11月6日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率78.3％を記録し、1位を獲得した。
【写真あり】元KANA-BOONの古賀隼斗が活動再開を発表 昨年12月に素行不良でバンド脱退＆解雇「ギターを通して音楽に携わる活動をしていきたい」
10月20日からは、KANA-BOON公式Xにて同曲のカバー動画募集企画を実施。投稿された動画はランダムでKANA-BOON公式TikTokのファンスポットライト【※】に掲載される。JO1、INI、日向坂46、櫻坂46らがダンス動画を投稿したほか、TikTokでも注目を集めており、31日に公開された「週間TikTok音楽チャート」では18位にランクインした。
2位には、シンガーソングライター・eill(エイル）「ラストシーン.」が上昇率66.6％でランクイン。同曲は、Amazonオリジナル作品『ラブトランジット』シーズン3の主題歌。『ラブトランジット』は、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービス・TVINGの人気恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛』のフォーマットを元に、日本で製作された番組で、30日に最終話が配信された。
また、25日の愛知・バンテリンドームナゴヤ公演より5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」をスタートさせたMrs. GREEN APPLEの楽曲が、TOP10に4作ランクイン。3位「Love me, Love you」、4位「CHEERS」、5位「Loneliness」、7位「WanteD! WanteD!」となり、いずれも同公演で演奏された楽曲がランクインした。
【※】ファンスポットライト＝アーティストが自身のページで、ファンが作成した動画を紹介できる機能
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月10日付：集計期間：2025年10月27日〜11月2日）＞
