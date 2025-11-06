timeleszの寺西拓人＆橋本将生、つややかなヘルシースキン際立つ『キールズ』ホリデービジュアルが公開
timeleszの寺西拓人、橋本将生がブランドアンバサダーを務めるスキンケアブランド『キールズ』よりホリデービジュアルが解禁された。またホリデー限定コレクションの第2弾も13日に発売。ホリデーコレクションに関して語る寺西、橋本のインタビューコンテンツやメイキング映像も公開された。
【動画】寺西拓人＆橋本将生のメイキング
今年のホリデーコレクションのコンセプトは、「肌も日常も、ときめきで塗り替えよう」。キールズのルーツである古き良きニューヨークから着想を得た上質なバーガンディのカラーパレットにアンティークゴールドをアクセントに。そして、ホリデーらしいゴールドに輝く星とともに寺西・橋本のつややかなヘルシースキンが際立つビジュアルに仕上がった。
ホリデー限定コレクションの第2弾は、今年のホリデーコレクションから新登場する大人気「キールズ水色ピールセラム」を含んだホリデー限定セットや、キールズNo.1・1クリーム入りのスペシャルホリデーボックスをはじめ、キールズ レチノール美容液や美白美容液を含んだボックスが登場。
キールズ公式LINEと公式YouTubeでは寺西・橋本によるインタビューシリーズ、「KIEHL’S TALK EPISODE 3」を公開。ホリデーボックスの中で特にお気に入りのレチノール美容液や透明美白美容液なども紹介。どんどんキールズ製品のマニアになっていく2人のトークや、ここでしか見られない2人の掛け合い、キールズファミリーに向けたホリデーメッセージなど魅力たっぷりの内容となっている。
■インタビューコメント（抜粋）
――今年のホリデーボックスがこちら！開けてみてください。
寺西：めちゃくちゃ豪華じゃん。
橋本：一式そろってるから、男性とかにプレゼントしたら（良いかもしれない）。
寺西：（ホリデーボックスを）あげてもいいし、自分のために買ってもいいし。
――今回のホリデーボックスの中で好きなキールズ製品を教えてください。
寺西：私、これ。レチノール美容液。今回キールズで初めてレチノールのすごさに気づきましたね。やっぱハリが違う。全然。
橋本：じゃあ、僕これっつってね。（寺西を指さす）
寺西：今のは何でしょうか？
橋本：これですね。透明美白美容液。匂いめっちゃ好き。
――キールズファミリーにホリデーメッセージをください。
橋本：（ホリデーボックスは）いろんな種類があるので、ホリデーボックスでぜひ自分の好きなキールズアイテムを探してほしいです。
寺西：肌タイプ、関係なく使えるじゃん。
橋本：いろんな肌の人に合うからね。
寺西：イベントの多いこのシーズン、僕らと一緒にキールズで綺麗になった肌でホリデーを楽みましょう！
寺西・橋本：ハッピーホリデー！
【動画】寺西拓人＆橋本将生のメイキング
今年のホリデーコレクションのコンセプトは、「肌も日常も、ときめきで塗り替えよう」。キールズのルーツである古き良きニューヨークから着想を得た上質なバーガンディのカラーパレットにアンティークゴールドをアクセントに。そして、ホリデーらしいゴールドに輝く星とともに寺西・橋本のつややかなヘルシースキンが際立つビジュアルに仕上がった。
キールズ公式LINEと公式YouTubeでは寺西・橋本によるインタビューシリーズ、「KIEHL’S TALK EPISODE 3」を公開。ホリデーボックスの中で特にお気に入りのレチノール美容液や透明美白美容液なども紹介。どんどんキールズ製品のマニアになっていく2人のトークや、ここでしか見られない2人の掛け合い、キールズファミリーに向けたホリデーメッセージなど魅力たっぷりの内容となっている。
■インタビューコメント（抜粋）
――今年のホリデーボックスがこちら！開けてみてください。
寺西：めちゃくちゃ豪華じゃん。
橋本：一式そろってるから、男性とかにプレゼントしたら（良いかもしれない）。
寺西：（ホリデーボックスを）あげてもいいし、自分のために買ってもいいし。
――今回のホリデーボックスの中で好きなキールズ製品を教えてください。
寺西：私、これ。レチノール美容液。今回キールズで初めてレチノールのすごさに気づきましたね。やっぱハリが違う。全然。
橋本：じゃあ、僕これっつってね。（寺西を指さす）
寺西：今のは何でしょうか？
橋本：これですね。透明美白美容液。匂いめっちゃ好き。
――キールズファミリーにホリデーメッセージをください。
橋本：（ホリデーボックスは）いろんな種類があるので、ホリデーボックスでぜひ自分の好きなキールズアイテムを探してほしいです。
寺西：肌タイプ、関係なく使えるじゃん。
橋本：いろんな肌の人に合うからね。
寺西：イベントの多いこのシーズン、僕らと一緒にキールズで綺麗になった肌でホリデーを楽みましょう！
寺西・橋本：ハッピーホリデー！