ガバッと着るだけでOK！【ZARA】40・50代の「すっきり見えトップス」

秋冬になってトップスの生地が厚くなってくると、着ぶくれして見えるのが気になるように……そんな40・50代におすすめなのが、【ZARA（ザラ）】のVネックトップスです。顔からデコルテまわりをすっきり見せてくれそうなうえに、コーデに抜け感や華やかさをプラスしてくれるモデルが目白押し。トレンド感と着映えが叶いそうなZARAの「すっきり見えトップス」、これからの季節にぜひ。

深く開いたVネックをレースで上品に

【ZARA】「レースニットセーター」\8,590（税込）

デコルテが大きく開いた深いVネックのトップスは、すっきり見える反面、肌が出すぎるのが気になってしまうことも。レーストップスをレイヤードしたようなデザインのこちらのセーターならすっきり感はありつつ、首元の開きはほどほどに、上品な着こなしが叶いそうです。セーター × ジーンズのシンプルなワンツーコーデも、凝ったスタイリングのような仕上がりに。

Vネック + ベルトですっきりおしゃれ見え

【ZARA】「ベルト付きニットカーディガン」\8,590（税込）

密度の高い編み地が、美しいシルエットを演出してくれそうなカーディガン。しっかりとした厚みと立体感がありそうなので、秋はアウターとしても活躍しそうです。縦長のVネックは上半身をすっきり見せてくれそうなだけでなく、インナーとの組み合わせでさまざまな表情に。さらに付属のレザー調のベルトをラフに巻けば、広がった裾との対比で腰位置を高く見せる効果も狙えます。

トレンドのモコモコがVネックですっきり

【ZARA】「起毛加工ニットセーター」\6,590（税込）

毛足が長いモコモコのニットは、今年の秋冬注目されている素材のひとつ。ボリュームがありすぎると着ぶくれして見えるのが気になりがちですが、ほどよい厚さとVネックのおかげですっきりとした着こなしが叶いそう。Vの深さは控えめなので、インナーとのバランスを気にせず上半身のスタイリングが決まりそうなのも魅力。ニュアンスたっぷりのカーキ色も相まって、コーデにおしゃれな抜け感をプラスしてくれそうな一枚です。

Vネック & ペプラムシルエットで大人可愛く

【ZARA】「ビスコースニットカーディガン」\9,990（税込）

上品な光沢となめらかな肌触りが特徴のビスコース混紡糸を使った、フェミニンなニットカーディガン。体になじむニットアイテムは上品ですが、ボディラインが出るのが気になることも。その点、こちらの商品は深く開いたVネックと、裾が大きく広がったペプラムシルエットの組み合わせで、大人可愛く上半身をすっきり見せてくれそう。トレンドのワイドボトムスとの組み合わせで、メリハリコーデを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N