歴史的な結果に、ニューヨークの夜は支持者の歓喜に包まれました。

「より良い世界にできると証明できた。これからも証明し続ける」

「彼がイスラム教徒だということがすごい。でも、選挙中に激しいイスラムへのヘイトを経験したことも忘れないでほしい。この街も国もまだ、その問題を解決できていない」

市長選挙での当選を確実にした民主党のゾーラン・マムダニ氏、34歳。アジア系として、そしてイスラム教徒としても初めてのニューヨーク市長となります。

NY市長選で当選確実 ゾーラン・マムダニ氏

「ニューヨークはこの暗闇のような政治を照らす光となるでしょう。国民の期待を裏切ったトランプを倒せるのは、彼を生んだニューヨークだけだ」

トランプ大統領との対決姿勢を鮮明にしてきたマムダニ氏。トランプ氏の故郷でもあるニューヨークで、移民やイスラム系など弱い立場の人たちのために立ち上がると宣言しました。

「ドナルド・トランプ、これを見ているのは分かっています。音量を上げて聞きなさい。ニューヨークは、移民の街であり続けるでしょう。移民が築き、移民が動かし、そして今夜からは移民が率いる街となります」

マムダニ氏の演説のさなか、トランプ氏は…

トランプ大統領

「さあ、始まるぞ」

宣戦布告ということなのか、マムダニ氏を「狂った共産主義者」と呼び、予算の制限までちらつかせています。

アメリカ・ニューヨークの市長選で勝利したマムダニ氏。トランプ大統領は選挙中から、マムダニ氏への批判を繰り返してきました。

「最高レベルの共産主義者でNYを破壊しようとしている」（アイオワ州 7月3日）

「働いた経験もない男がどういうわけか人気者になった。私はニューヨークに 大金を送るつもりはない」（閣議 10月14日）

ウガンダ生まれの移民で、7歳ごろにニューヨーク市に移住したマムダニ氏。公約に掲げたのは、国内で最も物価が高いニューヨークを、労働者階級でも暮らせる町にすること。

「生活費は若い人の問題だと思われているが、大勢のシニア世代が『自分たちが築いた町から追い出される』と言っている」

家賃の値上げ凍結や市営バスの無料化を訴え、財源として富裕層への増税を打ち出しています。

「NYの皆さん、一緒に家賃を凍結しよう！ NYの皆さん一緒にバスの運行をスムーズに！（無料にしよう！）」

ニューヨーク市長には1月に就任します。ただ、トランプ氏はニューヨーク市への予算を制限することも示唆していて、公約が実現できるのかは不透明です。