ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２６４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式5日（NY時間12:21）（日本時間02:21）
ダウ平均 47349.88（+264.64 +0.56%）
ナスダック 23560.25（+211.61 +0.91%）
CME日経平均先物 51265（大証終比：+735 +1.44%）
欧州株式5日終値
英FT100 9777.08（+62.12 +0.64%）
独DAX 24049.74（+100.63 +0.42%）
仏CAC40 8074.23（+6.70 +0.08%）
米国債利回り
2年債 3.627（+0.052）
10年債 4.157（+0.072）
30年債 4.739（+0.074）
期待インフレ率 2.316（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.673（+0.019）
英 国 4.463（+0.038）
カナダ 3.157（+0.032）
豪 州 4.312（-0.038）
日 本 1.657（-0.008）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.83（-0.73 -1.21%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3993.40（+32.90 +0.83%）
ビットコイン（ドル）
103722.63（+3457.08 +3.45%）
（円建・参考値）
1598万2620円（+532701 +3.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
