NY株式5日（NY時間12:21）（日本時間02:21）
ダウ平均　　　47349.88（+264.64　+0.56%）
ナスダック　　　23560.25（+211.61　+0.91%）
CME日経平均先物　51265（大証終比：+735　+1.44%）

欧州株式5日終値
英FT100　 9777.08（+62.12　+0.64%）
独DAX　 24049.74（+100.63　+0.42%）
仏CAC40　 8074.23（+6.70　+0.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.627（+0.052）
10年債　 　4.157（+0.072）
30年債　 　4.739（+0.074）
期待インフレ率　 　2.316（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.673（+0.019）
英　国　　4.463（+0.038）
カナダ　　3.157（+0.032）
豪　州　　4.312（-0.038）
日　本　　1.657（-0.008）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.83（-0.73　-1.21%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3993.40（+32.90　+0.83%）

ビットコイン（ドル）
103722.63（+3457.08　+3.45%）
（円建・参考値）
1598万2620円（+532701　+3.45%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ