カラバフvsチェルシー スタメン発表
[11.5 欧州CLリーグフェーズ第4節](トフィク・バフラモフ・スタジアム)
※26:45開始
<出場メンバー>
[カラバフ]
先発
GK 99 M. Kochalski
DF 2 Matheus Silva
DF 13 B. Mustafazadə
DF 44 E. Cəfərquliyev
DF 81 K. Medina
MF 8 M. Janković
MF 10 A. Zoubir
MF 15 Leandro Andrade
MF 20 Kady Borges
MF 35 ペドロ ビカーリョ
FW 17 C. Durán
控え
GK 1 Ş. Məhəmmədəliyev
GK 97 ファビアン ブンティッチ
DF 3 サミー・マエー
DF 18 Dani Bolt
DF 27 T. Bayramov
DF 30 アバス・ヒュセイノフ
DF 32 H. Cəbrayılzadə
DF 55 バダヴィ・フセイノフ
MF 6 C. Kouakou
MF 21 O. Kashchuk
FW 7 N. Axundzadə
FW 11 E. Addai
監督
Qurban Qurbanov
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 21 ヨレル・ハト
DF 24 リース・ジェームズ
MF 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 20 ジョアン・ペドロ
MF 41 エステバン
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 32 タイリーク・ジョージ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
GK 50 M. Merrick
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 25 モイセス・カイセド
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 9 リアム・デラップ
FW 38 マルク・ギウ
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
エンツォ・マレスカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
