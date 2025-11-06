[11.5 欧州CLリーグフェーズ第4節](トフィク・バフラモフ・スタジアム)

※26:45開始

<出場メンバー>

[カラバフ]

先発

GK 99 M. Kochalski

DF 2 Matheus Silva

DF 13 B. Mustafazadə

DF 44 E. Cəfərquliyev

DF 81 K. Medina

MF 8 M. Janković

MF 10 A. Zoubir

MF 15 Leandro Andrade

MF 20 Kady Borges

MF 35 ペドロ ビカーリョ

FW 17 C. Durán

控え

GK 1 Ş. Məhəmmədəliyev

GK 97 ファビアン ブンティッチ

DF 3 サミー・マエー

DF 18 Dani Bolt

DF 27 T. Bayramov

DF 30 アバス・ヒュセイノフ

DF 32 H. Cəbrayılzadə

DF 55 バダヴィ・フセイノフ

MF 6 C. Kouakou

MF 21 O. Kashchuk

FW 7 N. Axundzadə

FW 11 E. Addai

監督

Qurban Qurbanov

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 21 ヨレル・ハト

DF 24 リース・ジェームズ

MF 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス

MF 17 アンドレイ・サントス

MF 20 ジョアン・ペドロ

MF 41 エステバン

MF 45 ロメオ・ラビア

FW 32 タイリーク・ジョージ

控え

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

GK 50 M. Merrick

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 27 マロ・グスト

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 25 モイセス・カイセド

MF 40 ファクンド・ブオナノッテ

FW 9 リアム・デラップ

FW 38 マルク・ギウ

FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ

監督

エンツォ・マレスカ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります