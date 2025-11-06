その後、ドル円は１５４円台を完全に回復し、一時１５４．３５円付近まで上昇している。この日の民間の米経済指標が予想を上回る内容となったことから、ドル高の反応が見られているほか、米国債利回りも上昇していることから、ドル円はサポートされている。



特にＩＳＭ非製造業景気指数は８カ月ぶり高水準となり、仕入れ価格が３年ぶりの高水準となっていた。週初のＩＳＭ製造業の指数では仕入れ価格が大幅に低下し、関税の影響が峠を越したのではとの観測も出ていたが、サービス業の方は引き続きインフレ圧力の強まりを示唆。一方、雇用が安定化しつつある兆候も出ている。



市場は先週のＦＯＭＣ後のパウエル議長の会見以降、１２月利下げへの期待を後退させているが、本日のＩＳＭ指数はその見方を正当化する内容となっている。



前日は市場全体が不安定になり、ドル円も本日の東京時間には１５２円台まで下落していたが、その下げを完全に取り戻しており、１５５円を再び視野に入れている。



USD/JPY 154.24 EUR/JPY 177.05

GBP/JPY 201.15 AUD/JPY 100.35



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト